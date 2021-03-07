Автомобили, которые ненавидят женщины

Как показывает практика, представители Марса и Венеры подходят к выбору автомобиля по-разному. Если первые в большинстве своем акцентируют внимание на технических параметрах, практичности и нюансах обслуживания, то для последних наиболее важную роль играют внешний вид и уровень комфорта. Мало кого из девушек волнует количество лошадей под капотом — лишь бы было не больше двух педалей, парктроники в круг, да кузов в цвет любимой сумочки.

Если же говорить о конкретных классах, компактный кроссовер для многих дам — то, что нужно. «Паркетники» видятся им солидными, безопасными (для бамперов и порогов во время маневрирования у высоких бордюров), просторными (хватит места всем «Лабутенам», подружкам или даже детям). Любят девушки — те, что паркуются увереннее — и премиальные седаны. Да, пусть они более «мужские», зато как эффектно смотрятся с роскошным платьем!

А от каких же тогда автомобилей капризные барышни воротят свои милые носики?