Автомобили, которые ненавидят женщины

Как показывает практика, представители Марса и Венеры подходят к выбору автомобиля по-разному. Если первые в большинстве своем акцентируют внимание на технических параметрах, практичности и нюансах обслуживания, то для последних наиболее важную роль играют внешний вид и уровень комфорта. Мало кого из девушек волнует количество лошадей под капотом — лишь бы было не больше двух педалей, парктроники в круг, да кузов в цвет любимой сумочки.
Если же говорить о конкретных классах, компактный кроссовер для многих дам — то, что нужно. «Паркетники» видятся им солидными, безопасными (для бамперов и порогов во время маневрирования у высоких бордюров), просторными (хватит места всем «Лабутенам», подружкам или даже детям). Любят девушки — те, что паркуются увереннее — и премиальные седаны. Да, пусть они более «мужские», зато как эффектно смотрятся с роскошным платьем!
А от каких же тогда автомобилей капризные барышни воротят свои милые носики?
БЧД
На дороге встречаются автомобилистки, управляющие огромными внедорожниками, но это скорее исключение, нежели правило. Подавляющее большинство дам придерживается мнения, что БЧД (большой черный джип) — это удел «братков» из 90-х, мужчин, страдающих комплексом маленького детородного органа, или крутых бизнесменов, у которых целый парк разных машин. В общем, брутальные «проходимцы» не для хрупких и нежных созданий.
Девушки такие автомобили не покупают, но ездить на них любят — на переднем пассажирском кресле с сильной мужской рукой у себя на коленочке. Удивляться тут, в общем-то, нечему. Достаточно один раз увидеть, каким взглядом провожает компания дам «везучую» подругу, за которой заехал «самец» на БЧД. Завидуют, злятся, обсуждают, прыгая в «Киа-Солярисы» своих благоверных.
БЕЗ КРЫШИ
Сложно спорить с тем, что для езды по калифорнийскому побережью нет автомобиля лучше, чем кабриолет. А потому в своих самых смелых и влажных фантазиях дамы таки рисуют себя за рулем машины с мягким верхом — с развивающейся на ветру шевелюрой, «Рей-Бенами» из последней коллекции и сексапильным юношей на пассажирском кресле. Увы, но наши реалии мало походят на заморские курорты, а потому в жизни такие авто девушки не покупают.
И дело тут не только в непрактичности. Это обстоятельство, как уже выяснили, смутило бы мужчину, выбирающего головой, но никак не женщину, которой движут эмоции. Причина в том, что сегодня в России сегмент кабриолетов крайне беден: редкие модели, поставляемые в нашу Страну, можно пересчитать по пальцам одной руки, а мы, девочки, любим широкий ассортимент и эксклюзив.
И это уж не говоря о том, что за «открытые» машины дилеры просят космических денег. Где их взять сильным и независимым, если приходится постоянно тратиться на косметику, платьишки, салоны красоты и фитнес-клубы?
СВОЕ, РОДНОЕ
В девяностых и нулевых нередко можно было увидеть нежное создание за рулем рассыпающихся «Жигулей». Сейчас же представительницы «прекрасной» половины человечества обходят «Лады» за километр, даже несмотря на то, что АВТОВАЗ «дорос» до вполне симпатичных машин, оснащенных «комфортными» опциями и, главное, автоматическими, роботизированными и бесступенчатыми коробками.
Последствия психологической травмы, генная память. Намучились девушки (да и мужчины тоже, справедливости ради) с тольяттинскими поделками в свое время, когда выбора особо не было. Сейчас он есть: так зачем же рисковать, постоянно пребывая в ожидании нештатной ситуации с вынужденной остановкой на дороге, если можно обзавестись иномаркой и чувствовать себя чуть более спокойно.
А можно иномаркой и не обзаводиться. А вложить накопленные на машину деньги в себя любимую и «задружиться» с серьезным мужчиной на БЧД. А там, глядишь, и вожделенный кабриолет появится.