МАДИ штрафует водителей на 300 000 за… наезд на бордюр

Так, на днях редакция получила от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) безапелляционное требование оплатить 300 000 рублей штрафа за парковку служебной машины на газоне. «Нарушение», как водится, было зафиксировано одним из активных горожан с помощью печально известного приложения «Помощник Москвы».
О том, что пресловутый ПАК ПМ совершенно не уполномочен действующим законодательством фиксировать нарушения ПДД посредством планшетов и смартфонов простых граждан, портал «АвтоВзгляд» писал не раз. Дело в том, что в этом случае он является всего-навсего приложением (как «Яндекс. Еда», например), устанавливаемым на мобильные устройства, не прошедшие соответствующих поверок/проверок/сертификаций, как камеры фото- и видеофиксации. Мы, повторимся, не раз писали об этой проблеме, основываясь на решениях и районных судов, и даже Верховного суда РФ.
Однако столичные власти с упорством, достойным, как говорится, лучшего применения, продолжают провоцировать граждан фиксировать с его помощью и явные, но чаще — мнимые водительские прегрешения, и на основе этих «показаний» рассылают «письма счастья».
Не удосуживаясь при этом проверять, насколько зафиксированные китайской мобилой фото доказательства шоферского проступка соответствуют действительности. Чем, в итоге, еще больше стимулируют добровольных стукачей на противоправные действия. И теперь любой обиженный на соседа по дому индивидуум — привет 37-му году — может свести с ним счеты, написав электронный донос. А уж если выберет правильный ракурс для съемки (желательно, конечно, ночной, когда ни черта не разобрать на и без того некачественных фотках) «доказательств» соседского преступления — так и вообще прекрасно: ни один инспектор МАДИ не будет в них вглядываться, равнодушно штампуя «приговор».
Вот и на «доказательстве» нарушения, якобы совершенного сотрудником нашего портала, ясно видно, что его автомобиль припаркован в дворовом проезде в худшем случае — с заездом одного колеса на бордюр, а не на газон. И если бы автор снимка изменил ракурс: сфотографировал машину не в три четверти, а строго сзади — то вопросов вообще не возникло (про абсолютно нечитаемый снимок машины анфас мы вообще молчим). Хотя, как видно на увеличенной фотографии — их и так нет. Увы, но только не для МАДИ, бездумно выписавшей штраф за «размещение ТС на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями».
Разумеется, со столь откровенным беспределом редакция портала «АвтоВзгляд» мириться не будет. Для начала попытаемся обжаловать постановление №0356043010520103002008089 непосредственно в выписавшей его МАДИ.
Затем, если здравый смысл и зрение ее сотрудников в очередной раз подведут, дойдем до Верховного суда. И кто знает, что случится с ПАК ПМ, если в этой инстанции отменят не только сам штраф, но и подтвердят незаконность использования этого приложения активными гражданами со своих устройств.
Хотя, как подчеркивает юрист Михаил Никитин, которого портал «АвтоВзгляд» попросил прокомментировать ситуацию, «в п. 26 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25.06.2019ВС РФ еще до этого инцидента разъяснено, что сертификация приложения (программного обеспечения) не распространяется на мобильное устройство (смартфон или планшет), на котором оно установлено и не превращает это устройство в специальное техническое средство фиксации административных правонарушений».