МАДИ штрафует водителей на 300 000 за… наезд на бордюр

Так, на днях редакция получила от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) безапелляционное требование оплатить 300 000 рублей штрафа за парковку служебной машины на газоне. «Нарушение», как водится, было зафиксировано одним из активных горожан с помощью печально известного приложения «Помощник Москвы».

О том, что пресловутый ПАК ПМ совершенно не уполномочен действующим законодательством фиксировать нарушения ПДД посредством планшетов и смартфонов простых граждан, портал «АвтоВзгляд» писал не раз. Дело в том, что в этом случае он является всего-навсего приложением (как «Яндекс. Еда», например), устанавливаемым на мобильные устройства, не прошедшие соответствующих поверок/проверок/сертификаций, как камеры фото- и видеофиксации. Мы, повторимся, не раз писали об этой проблеме, основываясь на решениях и районных судов, и даже Верховного суда РФ.

Однако столичные власти с упорством, достойным, как говорится, лучшего применения, продолжают провоцировать граждан фиксировать с его помощью и явные, но чаще — мнимые водительские прегрешения, и на основе этих «показаний» рассылают «письма счастья».