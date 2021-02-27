Чем рискуют гаишники благодаря свежим поправкам в КоАП

Когда в регионах зарплата шофера близка к пособию по безработице, найти водителя невозможно. Мужику проще лежать на печке, чем мучиться за гроши. А потом его останавливает инспектор ГАИ и пытается взыскать по возросшему тарифу. Пример Китая настораживает: там попавшего под колеса пешехода предпочитают добить, а не оказать ему помощь. Потому, что за его травмы придется платить пожизненную компенсацию. А за труп накажут только раз.

Статистика гибели инспекторов ГАИ показывает (11 погибших и 533 раненых в 2019 году и 2 погибших и 1588 пострадавших в первом полугодии 2020-го), что в голодных регионах, то есть сразу за пределами Московского княжества, с инспектором все чаше предпочитают разделаться, чем заплатить взятку.

Попытка убрать инспектора с дороги, отдав его полномочия камерам, подразумевала снижение уровня конфликтов и коррупции. Поводов охотиться на шоферов у ГАИ все меньше. Поэтому стычка с инспектором случается все реже, зато сумма требуемой взятки выше, отсюда и более кровавые последствия.

Самые кормящие и потому самые рискованные сценарии — освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На кону водительское удостоверение, штрафстоянка, переэкзаменовка, штраф, либо взятка в стоимость «Жигулей». В подобном диалоге выживают не все инспекторы ГАИ.