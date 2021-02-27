Чем рискуют гаишники благодаря свежим поправкам в КоАП

Когда в регионах зарплата шофера близка к пособию по безработице, найти водителя невозможно. Мужику проще лежать на печке, чем мучиться за гроши. А потом его останавливает инспектор ГАИ и пытается взыскать по возросшему тарифу. Пример Китая настораживает: там попавшего под колеса пешехода предпочитают добить, а не оказать ему помощь. Потому, что за его травмы придется платить пожизненную компенсацию. А за труп накажут только раз.
Статистика гибели инспекторов ГАИ показывает (11 погибших и 533 раненых в 2019 году и 2 погибших и 1588 пострадавших в первом полугодии 2020-го), что в голодных регионах, то есть сразу за пределами Московского княжества, с инспектором все чаше предпочитают разделаться, чем заплатить взятку.
Попытка убрать инспектора с дороги, отдав его полномочия камерам, подразумевала снижение уровня конфликтов и коррупции. Поводов охотиться на шоферов у ГАИ все меньше. Поэтому стычка с инспектором случается все реже, зато сумма требуемой взятки выше, отсюда и более кровавые последствия.
Самые кормящие и потому самые рискованные сценарии — освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На кону водительское удостоверение, штрафстоянка, переэкзаменовка, штраф, либо взятка в стоимость «Жигулей». В подобном диалоге выживают не все инспекторы ГАИ.
К тому же на охоту они предпочитают выходить в одиночку, чтоб не делиться с напарником или комбатом. И тут Президент РФ подписал поправки в общеполицейскую статью широкого спектра действия 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Штраф поднят с 500−1000 ₽ до 2000−4000 ₽ и довеском — обязательные работы до 120 часов. Учитывая, что инспекторы ГАИ предпочитают неверно трактовать «законные требования» и все чаще действуют, как опричники, сильно возрастает вероятность конфликта на пустом месте. Не потребуется антиалкогольного рейда, обещающего взяток на ипотеку, достаточно обыденного полицейского хамства.
Для Москвы 4000 рублей — большие деньги. Для провинции — огромные. Порой, это месячная зарплата или пособие. Практика властного общения с холопом, у которого отбирают последнее, вполне обоснованно вызовет реакцию агрессивной самозащиты. После первой же пары реплик ситуация поднимается на смертельный уровень и уже не имеет решения.
Сейчас на инспектора ГАИ нападают за попытку инкриминировать пьяное вождение, а благодаря отредактированной статье административного кодекса возрастет вероятность пострадать при обычной проверке документов.