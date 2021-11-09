Аварийный вираж: курсантов автошкол собираются учить меньше и заочно

Фото: АвтоВзгляд
В конце октября экспертный центр «Движение без опасности» раскрыл некоторые подробности своей новой — уже успевшей стать скандальной — программы обучения водителей транспортных средств категории «В», разработанной по заказу «Института развития профессионального образования». Теперь же ее — еще никем не принятую — зачем-то презентовали вживую, пригласив представителей автошкол и СМИ. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Презентация опуса, об истории появления которого портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, состоялась на базе одной из столичных автошкол и, по идее, должна была прояснить некоторые моменты, но этого не случилось. Напротив — вопросов, связанных с новой программой, у присутствующих появилось еще больше. Например, авторы проекта предлагают увеличить число упражнений на площадке с пяти до семнадцати — и когда их осваивать, если все тот же проект предусматривает сокращение практических занятий на 10 часов?

«Подрезали» разработчики и теорию: с 38 до 30 часов. А знаете, за счет чего? За счет частичного переноса программы «на дом»: то есть курсанты будут осваивать некоторые темы самостоятельно, а потом сдавать проверочные тесты. Здесь возникает два вопроса: зачем это понадобилось и кто оплатит инструкторам прием этих самых тестов — будущие водители?

Фото: АвтоВзгляд

С инструкторами, кстати, тоже интересно. Всех тех, кто не может похвастать «корочкой» о высшем образовании по специальностям из группы 23.00.00 («Техника и технологии наземного транспорта), заставят пройти переподготовку или доучиться. Как вы думаете, за чей, опять же, счет? И это при этом, что сами же авторы проекта подчеркивают: 'Мастер должен быть не столько техником, сколько грамотными преподавателем и чутким психологом».

Если проект таки получит зеленый свет, «чутким психологам» предстоит, помимо прочего, и адаптироваться под новую программу практических занятий. Во-первых, новоявленные эксперты предлагают начинать обучение со знакомства с симулятором — за дополнительную оплату, естественно. Во-вторых, «траекторные» упражнения заменятся «габаритными». То есть инструкторы будут учить курсанта думать, а не «вдалбливать» ему правильный порядок действий.

Фото: АвтоВзгляд

Каким образом? Например, в программе может появиться «узкий коридор»: водителю нужно проехать передним, а потом и задним ходом по прямой, не зацепив «лопухами» конусы. Так курсант якобы учится правильно оценивать обстановку (влезу или не влезу) и ориентироваться исключительно по зеркалам.

Эта и другие инициативы, нашедшие место в новой программе, любопытны и как минимум заслуживают обсуждений. Другой вопрос — зачем вообще понадобилось заказывать проект сторонней организации, если у Министерства просвещения РФ уже готов другой, свой? Причем более глобальный и серьезно проработанный в том числе и с привлечением экспертного сообщества. А ведь за него — за заказной — власти заплатили исполнителям порядка 20 млн. казенных рублей.

Заметим, что особо настырные граждане из числа работников отрасли подготовки водителей сумели заполучить окончательный текст «двадцатимиллионных» программ. И пропустили его через общедоступные интернет-сервисы проверки на уникальность. Выяснилось, что текст новых программ совпадает с текстом ныне действующих (работающих с 2014-го года) примерно на 93%! Это означает, что за 20 бюджетных миллионов кое-кто просто пытается выдать бессовестный «копипаст» за плод своего упорного труда…

Оценка вырисовывающейся ситуации напрашивается сам собой, но все же: что произойдет дальше, когда обе программы пройдут все необходимые проверки, и наступит час вносить изменения в приказ? Получается, что одну из них придется убрать в стол. Крайне интересно будет узнать — какую именно. Но это мы выясним, вероятно, лишь в следующем году.

автоправо, водительское удостоверение, автошколы, безопасность дорожного движения, мошенничество
9 ноября 2021
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