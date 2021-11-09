Аварийный вираж: курсантов автошкол собираются учить меньше и заочно

Каким образом? Например, в программе может появиться «узкий коридор»: водителю нужно проехать передним, а потом и задним ходом по прямой, не зацепив «лопухами» конусы. Так курсант якобы учится правильно оценивать обстановку (влезу или не влезу) и ориентироваться исключительно по зеркалам.

Эта и другие инициативы, нашедшие место в новой программе, любопытны и как минимум заслуживают обсуждений. Другой вопрос — зачем вообще понадобилось заказывать проект сторонней организации, если у Министерства просвещения РФ уже готов другой, свой? Причем более глобальный и серьезно проработанный в том числе и с привлечением экспертного сообщества. А ведь за него — за заказной — власти заплатили исполнителям порядка 20 млн. казенных рублей.

Заметим, что особо настырные граждане из числа работников отрасли подготовки водителей сумели заполучить окончательный текст «двадцатимиллионных» программ. И пропустили его через общедоступные интернет-сервисы проверки на уникальность. Выяснилось, что текст новых программ совпадает с текстом ныне действующих (работающих с 2014-го года) примерно на 93%! Это означает, что за 20 бюджетных миллионов кое-кто просто пытается выдать бессовестный «копипаст» за плод своего упорного труда…

Оценка вырисовывающейся ситуации напрашивается сам собой, но все же: что произойдет дальше, когда обе программы пройдут все необходимые проверки, и наступит час вносить изменения в приказ? Получается, что одну из них придется убрать в стол. Крайне интересно будет узнать — какую именно. Но это мы выясним, вероятно, лишь в следующем году.