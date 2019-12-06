Без взятки ГИБДД сдать на «права» станет невозможно

Сало известно, как именно с 1 октября 2020 года ГИБДД будет принимать экзамены у желающих получить «права». В ходе очередного конгресса автошкол России состоялся практически бенефис реформы экзаменационной системы ГИБДД. Высокие чины Госавтоинспекции с удовольствием рассказывали прессе, что «площадку» отменят. Будет ликвидирована штрафная балльная система за ошибки, допущенные соискателем «прав» в ходе практического экзамена.
Билетов для «теории» станет не 800 как сейчас, а около 3000, — чтобы ответы на них невозможно было запомнить. Появятся некие компьютерные симуляторы, на которых станут оценивать реакцию будущих водителей на аварийные ситуации на дорогах.
Идеологи реформы твердо намерены добиться этими мерами того, чтобы новоиспеченные водители попадали на дорогу по-настоящему подготовленными. Намерения, без сомнения благие. Но кое-что в их реализации не вполне объяснимо.
Например то, что реформа системы обучения водителей идет уже более пяти лет. И, по идее, все эти новации с билетами и вопросами на экзаменах ГИБДД должны были войти в практику еще давным давно. характерно, что это соображение абсолютно не мешает сейчас функционерам ведомства драпировать свое фактическое отставание в реформах в маскхалат неимоверного рывка вперед.
А между тем, будущие водители трамваев и троллейбусов у нас до сих пор сдают теоретический экзамен в МРЭО по билетам, предназначенным для водителей грузовиков и автобусов! Просто потому, что у ГИБДД за столько-то лет так и не дошли руки обновить программы в своих компьютерных классах.
По мнению же ряда экспертов, в области обучения водителей, опрошенных порталом «АвтоВзгляд», отмена «площадки» и штрафных баллов на экзамене неминуемо приведет к резкому росту коррупции при сдаче «на права».
Дело в том, что формально «площадку» отменят, но сами упражнения — парковка, заезд в бокс и прочее, — останутся. Просто эти навыки придется демонстрировать в городских условиях. А именно: без конусов и четких линий разметки, как сейчас, а где-то на парковке у супермаркета или, может быть, у какой-нибудь помойки.
Нынешние правила сдачи «площадки» позволяют объективно определить: допустил испытуемый ошибку, сбив конус или выехав за линию на асфальте, либо нет. А на условной «помойке» таких условий нет. То есть оценка реальной квалификации будущего водителя будет отдана на откуп личному мнению инспектора-экзаменатора.
И оспорить его решение, даже в случае явно предвзятого отношения к испытуемому, будет просто невозможно, поскольку объективные критерии оценки исчезнут. В таких условиях, как вы понимаете, возникает масса возможностей для вымогательства взятки за благосклонность принимающего экзамен сотрудника.
Кроме того сейчас, если вы сдали «площадку» но завалили «город», пересдавать вам придется только «город». Когда ГИБДД совместит эти два экзамена, вам, провалив один из них, потом придется пересдавать заново оба.