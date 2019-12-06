Без взятки ГИБДД сдать на «права» станет невозможно

Сало известно, как именно с 1 октября 2020 года ГИБДД будет принимать экзамены у желающих получить «права». В ходе очередного конгресса автошкол России состоялся практически бенефис реформы экзаменационной системы ГИБДД. Высокие чины Госавтоинспекции с удовольствием рассказывали прессе, что «площадку» отменят. Будет ликвидирована штрафная балльная система за ошибки, допущенные соискателем «прав» в ходе практического экзамена.

Билетов для «теории» станет не 800 как сейчас, а около 3000, — чтобы ответы на них невозможно было запомнить. Появятся некие компьютерные симуляторы, на которых станут оценивать реакцию будущих водителей на аварийные ситуации на дорогах.

Идеологи реформы твердо намерены добиться этими мерами того, чтобы новоиспеченные водители попадали на дорогу по-настоящему подготовленными. Намерения, без сомнения благие. Но кое-что в их реализации не вполне объяснимо.