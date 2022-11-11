На Госуслугах появилась возможность оформить электронные «права»

На «Госуслугах.Авто» появилась возможность получить цифровую копию своего водительского удостоверения. Его теперь можно предъявить инспектору ГИБДД либо в виде «картинки» на экране своего смартфона, либо в виде QR-кода. До последнего времени подобная функция «Госуслуг.Авто» поддерживалась только в отношении свидетельства о регистрации автомобиля — СТС.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал появление в России полноценных «электронных прав» с октября текущего года. Сообщалось также, что до сотрудников ДПС «на местах» уже доведены разъяснения относительно работы с «электронными ВУ».

Однко заметим, что в существующей редакции Правил дорожного движения ни о каких электронных документах не сказано ни слова. Поэтому формально для полицейского никаких цифровых «прав» сейчас не существует, и он обязан требовать от автомобилиста предъявить настоящее удостоверение.

Ожидается, что электронные «права» и СТС будут легализованы с 1 марта 2023 года, когда вступит в силу новая редакция ПДД.