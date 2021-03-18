Почему по весне бывалые водители берут в машину бутылочку уксуса

Весна — всегда сложное время для автомобиля, ведь повышенная влажность и резкие перепады температур тяжко сказываются абсолютно на всех узлах и агрегатах. Впрочем, железо — это еще пол-беды. Обилия H2O в салоне и скрытых полостях, таких как трубки системы отопления, например, приводят к обязательному образованию плесени.
А где плесень, там изобилие различных и, порой, весьма опасных заболеваний: астма, аллергия, мигрень, боли в желудке и носовые кровотечения. Жертвовать здоровьем семьи и своим собственным никто не станет, поэтому нужно как можно скорее найти сильнодействующее средство и обработать все мало-мальски пригодные для образования плесени места: под сидениями, ковры в ногах, систему вентиляции и кондиционирования.
Можно, конечно, пойти по пути наименьшего сопротивления и переплатить за специализированное средство, но гораздо проще и дешевле обратиться к старым проверенным средствам. Вернее, к средству — к уксусу.
Дело в том, что это широко известное и знакомое каждому «снадобье» способно справиться с 80% известных человеку видов плесени, а стоит около 50 рублей за бутылку. Более того, готово к употреблению: достаточно просто перелить уксус во флакон с пульверизатором и тщательно обработать все опасные места. Начать стоит с ниш под креслами и ковра под ногами, потому что сохранить их весной сухими фактически невозможно. Даже опоры кресел, которые в России очень быстро начинают покрываться ржавчиной, подтверждают эту истину.
Потом не лишним будет пройтись по воздуховодам и корпусу салонного фильтра — там самое популярное место «разведения плесени». Полости под задним диваном и, особенно, багажное отделение, про которое почему-то принято забывать, тоже достойны внимания.
Как ни странно, на мойках до сих пор не предлагают такой услуги, поэтому борьба с плесенью, которая, увы, есть в каждом автомобиле, целиком и полностью ложиться на плечи водителя. Впрочем, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому процедуру стоит проводить хотя бы пару раз в год. Это несложно и недорого, однако очень важно для здоровья пассажиров.
Скупиться не стоит: уксус, к счастью, пока стоит недорого и доступен к покупке в любом магазине, так что не лишним будет потратить на салон целый флакон и даже больше. После обработки следует распахнуть все двери и дать внутреннему пространству хорошенько проветриться — запах «приправы» мало того, что достаточно едкий и мгновенно «завладеет» одеждой и волосами, так еще и понравится далеко не всем.