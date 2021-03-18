Почему по весне бывалые водители берут в машину бутылочку уксуса

Весна — всегда сложное время для автомобиля, ведь повышенная влажность и резкие перепады температур тяжко сказываются абсолютно на всех узлах и агрегатах. Впрочем, железо — это еще пол-беды. Обилия H2O в салоне и скрытых полостях, таких как трубки системы отопления, например, приводят к обязательному образованию плесени.

А где плесень, там изобилие различных и, порой, весьма опасных заболеваний: астма, аллергия, мигрень, боли в желудке и носовые кровотечения. Жертвовать здоровьем семьи и своим собственным никто не станет, поэтому нужно как можно скорее найти сильнодействующее средство и обработать все мало-мальски пригодные для образования плесени места: под сидениями, ковры в ногах, систему вентиляции и кондиционирования.

Можно, конечно, пойти по пути наименьшего сопротивления и переплатить за специализированное средство, но гораздо проще и дешевле обратиться к старым проверенным средствам. Вернее, к средству — к уксусу.