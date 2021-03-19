Хитрости экономии: почему автовладельцы сами виноваты в лишних расходах на ТО

​Если покупать запасные части и расходники не в центре у официального дилера, а через специализированные магазины, то они обойдутся существенно дешевле. Ситуация такова, что сами дилеры, порой, закупаются не только на центральном складе автопроизводителя, но и на обычном оптовом рынке.

А что мешает вам сделать то же самое?

Предъявив VIN-номер автомобиля и попросив оригинальную запчасть, вы ее получите по хорошей цене, даже при учете, что она будет отличаться от оптовой. Дилеры же накинут на ту же деталь две, а то и три цены. А некоторые могут и вовсе подсунуть восстановленную или начищенную «бэушку».

Продолжая тему расходников, нужно усвоить, что не стоит на них экономить. Давно уже известно, что неоригинальные запасные части служат гораздо меньший срок. И уж тем более не следует ставить «не оригинал» в жизненно важные агрегаты автомобиля. Впоследствии вы можете заплатить гораздо большую цену, чем сэкономили.

Есть и еще один способ сохранить кровно заработанные на обслуживании машины. Для этого стоит приобрести руководство по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, которое поможет производить мелкий ремонт своими силами. И не нужно будет навещать дилера, чтобы, например, поменять воздушный или салонный фильтр или лампочку в «поворотнике», долить необходимые жидкости и даже диагностировать неисправность бортовой сети. Разумеется, в особо тяжелых случаях без специального оборудования и подготовки обойтись. Но всякую копеечную мелочь уж точно можно чинить самому. А, как известно, копейка рубль бережет.