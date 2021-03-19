Хитрости экономии: почему автовладельцы сами виноваты в лишних расходах на ТО

Техническое обслуживание на сервисных станциях авторизованных дилерских центров — дело затратное, но вынужденное. Если автовладелец решит отказаться от недешевых услуг, то ему в дальнейшем попросту могут отказать в гарантийном ремонте. Впрочем, заоблачная стоимость обслуживания, порой, диктуется не только аппетитами «официалов», но и халатным отношением к автомобилю его владельцем. А потому, если хотите сэкономить, стоит придерживаться довольно простых, но действенных правил.
Первым делом нужно обратить внимание на свой стиль вождения. Если не хотите, чтобы ваш автомобиль разваливался на глазах, поумерьте свой пыл и успокойте в себе гонщика. Поговорка «тише едешь, дальше будешь» работает не только в контексте безопасности, но и в снижении расходов, включая траты на обслуживание. Активное педалирование, резкие старты с места, торможение с усердием — все это не только повышает расход топлива, стремительно опустошая ваш кошелек, но и изнашивает узлы и агрегаты автомобиля. А значит, на замену быстрее попросятся тормозные диски и колодки, подвеска, фильтры и моторное масло.
Если покупать запасные части и расходники не в центре у официального дилера, а через специализированные магазины, то они обойдутся существенно дешевле. Ситуация такова, что сами дилеры, порой, закупаются не только на центральном складе автопроизводителя, но и на обычном оптовом рынке.
А что мешает вам сделать то же самое?
Предъявив VIN-номер автомобиля и попросив оригинальную запчасть, вы ее получите по хорошей цене, даже при учете, что она будет отличаться от оптовой. Дилеры же накинут на ту же деталь две, а то и три цены. А некоторые могут и вовсе подсунуть восстановленную или начищенную «бэушку».
Продолжая тему расходников, нужно усвоить, что не стоит на них экономить. Давно уже известно, что неоригинальные запасные части служат гораздо меньший срок. И уж тем более не следует ставить «не оригинал» в жизненно важные агрегаты автомобиля. Впоследствии вы можете заплатить гораздо большую цену, чем сэкономили.
Есть и еще один способ сохранить кровно заработанные на обслуживании машины. Для этого стоит приобрести руководство по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, которое поможет производить мелкий ремонт своими силами. И не нужно будет навещать дилера, чтобы, например, поменять воздушный или салонный фильтр или лампочку в «поворотнике», долить необходимые жидкости и даже диагностировать неисправность бортовой сети. Разумеется, в особо тяжелых случаях без специального оборудования и подготовки обойтись. Но всякую копеечную мелочь уж точно можно чинить самому. А, как известно, копейка рубль бережет.