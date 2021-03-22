Что делать, если автосервис затягивает с ремонтом автомобиля

Редкий автовладелец приходит в восторг, получая звонок из автосервиса, в ходе которого выясняется, что сроки ремонта затягиваются. Причины могут быть разные: запчасти «зависли» где-то по пути на склад, единственный механик, способный решить проблему, внезапно заболел, оборудование вышло из строя. Но это все не имеет никакого значения — машину в назначенный день не отдают, а новую дату назначать побаиваются.

Наверное, в лучшем положении находятся те, кто сталкивается с подобным в дилерских сервисах. «Официалы» дорожат своей репутацией и солидными бонусами от представительства марки в стране — им лишние конфликты ни к чему. А потому в подобных заведениях консультанты стараются решить вопрос оперативно и, разумеется, в досудебном порядке. И подменный автомобиль дадут, и хорошую скидочку сделают, и какой-нибудь аксессуар подарят.

А как события развиваются на иных СТО — в независимых или «гаражных»? Что делать тем, кто попал в ловушку их неторопливости?