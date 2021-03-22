Что делать, если автосервис затягивает с ремонтом автомобиля

Редкий автовладелец приходит в восторг, получая звонок из автосервиса, в ходе которого выясняется, что сроки ремонта затягиваются. Причины могут быть разные: запчасти «зависли» где-то по пути на склад, единственный механик, способный решить проблему, внезапно заболел, оборудование вышло из строя. Но это все не имеет никакого значения — машину в назначенный день не отдают, а новую дату назначать побаиваются.
Наверное, в лучшем положении находятся те, кто сталкивается с подобным в дилерских сервисах. «Официалы» дорожат своей репутацией и солидными бонусами от представительства марки в стране — им лишние конфликты ни к чему. А потому в подобных заведениях консультанты стараются решить вопрос оперативно и, разумеется, в досудебном порядке. И подменный автомобиль дадут, и хорошую скидочку сделают, и какой-нибудь аксессуар подарят.
А как события развиваются на иных СТО — в независимых или «гаражных»? Что делать тем, кто попал в ловушку их неторопливости?
Если мастера решать проблему по-хорошему не хотят, первое, что нужно сделать, это взять себя в руки. Не стоит отвечать на хамство консультанта той же монетой — скандалы ни к чему не приведут. А вот что действительно поможет, так это отсылки к действующим нормативным правовым актам. Предложите конструктивный диалог: загляните вместе с руководителем сервиса в закон «О защите прав потребителей».
Там — в ст. 28 — сказано, что «если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги)… или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе» выбрать один из вариантов. Назначить новую дату или другого исполнителя, настоять на пересчете стоимости в меньшую сторону, расторгнуть договор. Ну и, конечно, потребовать компенсацию.
Если говорить конкретно о затягивании сроков автосервисом, то вы можете дать — по доброте душевной — мастерам еще один шанс, отвезти машину в другую мастерскую (забрать уплаченные средства на первой СТО) или попросить скидку. Но все это реально лишь в одном случае — когда у вас на руках имеется заказ-наряд с согласованной изначально датой завершения работ и подписями обеих сторон.
Да, заказ-наряд, согласно ч.15 Постановления Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290 (ред. от 23.01.2007) «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», является своего рода договором. Этого документа достаточно, чтобы привлечь ту или другую сторону — но скорее, все же исполнителя — к ответственности, если что-то пойдет не так.
Поэтому крайне важно, передавая автомобиль в ремонт, перепроверять все сведения, фиксируемые консультантом в заказ-наряде перед тем, как поставить подпись. Хитрые сервисмены могут «случайно» ошибиться в дате или данных об автомобиле, «забыть» поставить печать или подсунуть какой-либо другой документ. Одна упущенная деталь, и Фемида решит спор не в вашу пользу.
Но вернемся к теме восстановления справедливости. Если спокойная беседа за чашечкой чая и законом «О защите прав потребителей» с представителем сервиса ни к чему не приведет, сначала выразите свои «пожелания» на бумаге — составьте досудебную жалобу на имя руководителя организации. И это не помогает? Заручитесь поддержкой адвоката и подавайте иск в суд. Если с заказ-нарядом все в порядке, шансы выиграть дело очень высоки.