Без штрафов и жалоб: где парковать на ночь развозной фургон

В январе текущего года вступил в силу приказ Минтранса №199, ужесточающий правила парковки грузовых автомобилей и такси в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Владельцев коммерческого транспорта обязали хранить рабочие машины на особых стоянках, требования к которым ведомство утвердило еще в 2018-ом.
Площадки для большегрузов, фургонов и микроавтобусов должны быть хорошо освещены, размечены, оборудованы дорожными знаками и системами контроля времени въезда и выезда автомобилей. Важные условие — они не могут располагаться во дворах жилых домов. Машины необходимо привозить на такие стоянки по возвращении водителя из рейса и забирать, следовательно, с началом рабочей смены.
Отслеживать исполнение сего приказа поручили сотрудникам Ространснадзора. Но самое любопытное во всей этой истории, что она тянется вот уже три года — с того самого момента, когда Минтранс принял поправки в закон «О безопасности дорожного движения» — а штрафы за несоблюдение новых правил в КоАП так и не внесли.
Впрочем, денежные наказания — не единственное, чего владельцам коммерческого транспорта следовало бы опасаться. Не стоит забывать и о недовольных соседях, готовых пойти на что угодно, лишь бы освободить двор от надоевших фургонов. Тем более, что с ними могут столкнуться не только те, кто проживает в одном из пилотных для законопроекта городов — проблема актуальна для всех российских регионов.
Но вернемся все же к приказу Минтранса. Если вы паркуете, скажем, фургон во дворе своего дома, будьте готовы к тому, что в любой момент к вам в гости могут заглянуть правоохранители. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Аким Ложковой, эксперт адвокатской конторы «Бородин и Партнеры», жители имеют полное право обращаться с жалобами на грузовики в ГИБДД, Минтранс или управляющую компанию, даже несмотря на то, что штрафных санкций за стоянку у подъезда нет.
Есть ведомственное распоряжение, и этого достаточно. Рублем не накажут, но провести воспитательную беседу, взывая к вашей порядочности, представители правоохранительных органов могут. По-хорошему, после их визита лучше все же найти другое место для стоянки, дабы не докучать соседям и не привлекать к своей персоне в частности и компании в целом лишнее внимание властей.
С новым приказом разобрались, а чего ждать жителям других городов?
В п. 17.2 ПДД сказано, что во дворах, помимо прочего, запрещена «стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест». Какова масса вашего рабочего автомобиля — полностью снаряженного и с грузом на борту? Если 3,5 т и более, значит вам выпишут штраф в 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге или 1500 целковых — в регионах (ст.12.28 КоАП).
В том случае, когда речь идет об авто с меньшей разрешенной массой, никаких наказаний быть не может. Следовательно, вам предоставляется выбор: освободить парковку добровольно или ждать, пока вас «выживут» со стоянки коварные соседи. Первый вариант хотя и не очень удобен, зато гарантирует безопасность — вашу и автомобиля. И если вы решите пойти этим путем, вам наверняка пригодится информация о том, где же можно оставить грузовой автомобиль.
Самый оптимальный вариант — хранить грузовик на территории компании, если таковая располагает парковкой. Не ваш случай? Имеет смысл поискать в интернете объявления о сдаче машиномест в аренду — так вы сможете выбрать стоянку, максимально приближенную к дому. Цены на них в столице варьируются в диапазоне от 100 до 50 000 рублей в месяц: все зависит от площади места, режима работы, габаритов автомобиля, инфраструктуры, наличия охранных систем, удаленности от остановок общественного транспорта и прочих факторов.
Индивидуальным предпринимателям придется рассчитываться за парковку самостоятельно. Сотрудники транспортных компаний могут обсудить вопрос оплаты с руководством. Если начальники в оплате стоянки откажут, ссылаясь на то, что хранение автомобиля во внерабочее время — ваша забота, напомните им о существовании того самого приказа Минтранса. Не факт, что прием сработает, но попробовать можно.
Как бы то ни было, а от парковки на неохраняемых городских стоянках лучше отказаться. Одно дело, когда машина находится под окнами дома, и вы сами можете периодически за ней поглядывать, и совсем другое — где-то на удаленной площадке, открытой для всех желающих. Слишком высоки риски, что однажды автомобиль повредят или и вовсе угонят. А отвечать, если что-то случится, придется, вероятнее всего, вам.