Без штрафов и жалоб: где парковать на ночь развозной фургон

Самый оптимальный вариант — хранить грузовик на территории компании, если таковая располагает парковкой. Не ваш случай? Имеет смысл поискать в интернете объявления о сдаче машиномест в аренду — так вы сможете выбрать стоянку, максимально приближенную к дому. Цены на них в столице варьируются в диапазоне от 100 до 50 000 рублей в месяц: все зависит от площади места, режима работы, габаритов автомобиля, инфраструктуры, наличия охранных систем, удаленности от остановок общественного транспорта и прочих факторов.

Индивидуальным предпринимателям придется рассчитываться за парковку самостоятельно. Сотрудники транспортных компаний могут обсудить вопрос оплаты с руководством. Если начальники в оплате стоянки откажут, ссылаясь на то, что хранение автомобиля во внерабочее время — ваша забота, напомните им о существовании того самого приказа Минтранса. Не факт, что прием сработает, но попробовать можно.

Как бы то ни было, а от парковки на неохраняемых городских стоянках лучше отказаться. Одно дело, когда машина находится под окнами дома, и вы сами можете периодически за ней поглядывать, и совсем другое — где-то на удаленной площадке, открытой для всех желающих. Слишком высоки риски, что однажды автомобиль повредят или и вовсе угонят. А отвечать, если что-то случится, придется, вероятнее всего, вам.