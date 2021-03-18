Отмена нештрафуемых 20 км/ч и конфискация: водителей ждут новые ужесточения

Дептранс Москвы, после удивительно долгого своего молчания на тему отмены «нештрафуемого» лимита в 20 км/ч, вдруг оживился и вновь поднял эту тему в своем телеграм-канале.
«Чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Поэтому во всех российских городах нештрафуемый порог превышения скорости должен быть снижен с 20 до 10 км/ч — это важный залог безопасности как водителей, пассажиров и пешеходов», — разразилось там ведомство излюбленной идеей начальника Дептранса Максима Ликсутова.
Напомним, что он уже неоднократно пытался продвинуть эту идею в массы. И вот теперь пиарщики ведомства не нашли ничего лучше, как привязаться к кровавому инфоповоду: Mini Cooper под управлением дамы на «ужасной» скорости в 73 км/ч ушел в занос на улице Стромынка и врезался в зад рейсовому автобусу на остановке. Пострадала сама «пилотка» машинки, а еще и пара пешеходов.
В связи с произошедшим, к Дептрансу срезу же возникают несколько вопросов. В частности, по поводу избирательности реакций на резонансные дорожные происшествия.
Когда, например, Jeep пьяного артиста Ефремова на Садовом кольце беспрепятственно вылетел на встречную полосу и убил там человека, Дептранс даже не пискнул о давно назревшей необходимости установить по осевой линии этой 12-полосной (!) магистрали защитного разделительного барьера. А ведь какой замечательный был повод с точки зрения медийности! И телеграм тому был бы в помощь.
Просматривая кадры видеозаписи вчерашней аварии с Mini Cooper, любой опытный водитель сразу обратит внимание на то, как внезапно машинку потащило с траектории в повороте. Кто ездил на этом авто знает, что 73 км/ч для «Мини» — далеко не та скорость, на которой его можно сбить с курса на чистом асфальте. А вот нечищенное или покрытое ледком покрытие в повороте может отправить в занос кого угодно.
Но Дептрансу же не с руки обвинять коллег-коммунальщиков в том, что они, вполне вероятно, не уследили за состоянием асфальта на улице Стромынка в условиях весенней гололедицы. Зато очень удобно перевести все «стрелки» на водителя и в очередной раз лицемерно попенять на существование «нештрафуемых» 20 км/ч…
На этом фоне уже совсем не удивительным смотрится «обострение борьбы с пьянством» среди законодателей. Башкирский Курултай прислал на днях в Госдуму инициативу прописать в Уголовный кодекс обязательную конфискацию автомобиля гражданина, устроившего в пьяном виде ДТП с пострадавшими или повторно севшего за руль «под газом» после лишение «прав» за езду в состоянии опьянения.
В качестве примера башкирские курултайцы ссылаются на зарубежный опыт. Утверждая, что во Франции, Литве, Швейцарии и Белоруссии конфискация транспорта пьяных водителей с успехом применяется.
«Конфисковывать машину нетрезвого аварийщика — правильная профилактическая мера. Но только с условием, что это имущество должно отходить не государству, а в пользу пострадавших людей. Ведь именно они понесли порой невосполнимые потери от действий нарушителя, а не госбюджет. Кроме того, вместе с введением конфискации авто, обязательно следует предусмотреть механизм, гарантирующий от признания пьяным водителя, являющегося на самом деле трезвым», — считает председатель комитета Госдумы по по труду и социальной политике депутат Ярослав Нилов.