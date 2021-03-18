Отмена нештрафуемых 20 км/ч и конфискация: водителей ждут новые ужесточения

Дептранс Москвы, после удивительно долгого своего молчания на тему отмены «нештрафуемого» лимита в 20 км/ч, вдруг оживился и вновь поднял эту тему в своем телеграм-канале.

«Чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Поэтому во всех российских городах нештрафуемый порог превышения скорости должен быть снижен с 20 до 10 км/ч — это важный залог безопасности как водителей, пассажиров и пешеходов», — разразилось там ведомство излюбленной идеей начальника Дептранса Максима Ликсутова.

Напомним, что он уже неоднократно пытался продвинуть эту идею в массы. И вот теперь пиарщики ведомства не нашли ничего лучше, как привязаться к кровавому инфоповоду: Mini Cooper под управлением дамы на «ужасной» скорости в 73 км/ч ушел в занос на улице Стромынка и врезался в зад рейсовому автобусу на остановке. Пострадала сама «пилотка» машинки, а еще и пара пешеходов.

В связи с произошедшим, к Дептрансу срезу же возникают несколько вопросов. В частности, по поводу избирательности реакций на резонансные дорожные происшествия.