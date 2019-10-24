Автобус против подъемного крана: в России провели любопытные краш-тесты

Автобус с помощью крана опрокинули на левый бок с высоты полутора метров. В результате выдержали почти все ремни безопасности, которыми на каждом пассажирском сидении были пристегнуты специальные емкости с водой, имитирующие людей.

Как сообщает «РГ», в креслах не удержалась лишь пара «пассажиров». Чтобы сделать окончательные выводы, специалистам предстоит тщательно исследовать результаты краш-теста. Окончательные итоги проверки подведут в декабре.

Несмотря на то, что перед запуском в серию, каждая модель автобуса подвергается необходимым испытаниям, в этом году Росстандарт проводит дополнительную массовую проверку автобусной техники. Планируется протестировать практически всех производителей и поставщиков этого вида транспорта. Модели для тестов отбираются вместе с представителями Минпромторга и МВД с учетом аварийной статитистики.

При обнаружении критических недостатков, Росстандарт намерен инициировать отзывные кампании для срочного устранения неисправностей.