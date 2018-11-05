Угнать за 60 секунд: как обмануть автоворов

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Наверное, каждый водитель задается вопросом, как обезопасить свой автомобиль от ушлых угонщиков, которые с каждым днем становятся все более изобретательными. Портал «АвтоВзгляд» изучил все возможные варианты защиты и отобрал из них самые действенные.
Виктория Базылева

Если верить статистике по автомобильным кражам, то уровень этого вида преступности в России снижается уже на протяжении пяти лет. В 2013 году злоумышленники «увели» 44 700 машин, в 2017-м — 28 300, а в первой половине года нынешнего наши сограждане не досчитались 11 500 машин. Тем не менее, эти цифры по-прежнему наводят на автовладельцев страх.

Увы, но абсолютно надежных методов защиты от угонщиков сегодня не существует. Мошенники невероятно находчивы и талантливы: они способны обхитрить любую систему — дай только время. Однако это вовсе не значит, что водителям ничего не остается, кроме как уповать на удачу. Возможность снизить риск похищения авто есть всегда, главное — с умом подойти к этому вопросу.

Фото: park.ca

УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ: НИЗКИЙ

Давно известный факт: ни штатная, ни дополнительная сигнализации не уберегут автомобиль от угона, как бы яростно не утверждали обратное дилеры и производители этих самых «противоугонок». Максимум, что может сделать система в момент «битвы» — это привлечь звуковыми и световыми сигналами внимание неравнодушных прохожих, хотя продвинутые системы способны сообщить владельцу на брелок и даже телефонный номер, что у машины открылась дверь. Но каковы шансы, что граждане вступятся за вашу машину, или вы не будете вдали от своего мобильника? То-то же.

УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ: СРЕДНИЙ

Есть еще такой девайс, как иммобилайзер — электронное устройство, считывающее сигнал с ключа. Сам по себе он, как и сигнализация, практически бесполезен. Но если в помощь ему установить нештатный иммобилайзер, а вдогонку еще и, скажем, замок на капот, то задачка для угонщиков значительно усложнится. Настоящих профессионалов своего дела это, конечно, не остановит, зато с высокой вероятностью отсеет новичков и хулиганствующий элемент.

Фото: vk.com

А готовы ли вы отказаться от бесключевого доступа и автозапуска двигателя? Немногие автовладельцы знают, что эта модная опция облегчает жизнь мошенников. Когда вы открываете с брелока машину, преступники считывают сигнал с ключа так называемым код-граббером. Выслеживают своего «клиента» и уводят при первом же удобном случае, проникнув в салон стандартным способом.

Вернемся в 90-е года прошлого столетия, когда водители повсеместно использовали механические блокираторы. Их цепляли на руль-педали, устанавливали на тормоза, коробку передач. А ведь эти приспособления, не связанные с электроникой, можно успешно применять и в наши дни. Они будут отпугивать воров одним лишь своим видом: кто захочет возиться с лишними замками? Есть, правда, существенный минус: устройства и у вас будут «красть» довольно много времени.

Фото: carmp3.com.ua

Еще один способ защитить автомобиль от угонщиков, который можно условно отнести к методам средней надежности — изначально выбирать неинтересную для преступников модель. Посмотрите статистику: наибольшим спросом у них пользуются «японцы», а также всевозможные «бюджетники», разлетающиеся по запчастям на «разборках». А если уже поздно «маскироваться», то наоборот, персонализируйте авто. Только, аккуратнее — а то воров оттолкнете, а гаишников привлечете.

Имеет смысл внимательнее относиться и к парковке: по возможности бросайте якоря на охраняемых стоянках или под камерами видеонаблюдения. И, разумеется, держитесь подальше от «злачных» мест: сомнительных районов и темных, неосвещенных улиц.

УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ: БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ВЫСОКИЙ

А как насчет поисковых маячков? Машина под руководством мошенников уедет, но вы, скорее всего, сможете ее отыскать благодаря этим самым «закладкам». Да, злоумышленники не глупы, они уже давно научились глушить спутниковые сигналы. Однако делать это постоянно — и в момент похищения, и на «передержке» и далее — довольно затруднительно. Для пущего спокойствия установите сразу два трекера.

Фото: filmi-onlain.info

Хорошим способом в борьбе с автоугонщиками являются «секретки» на двигателе — потайные выключатели в системах подачи топлива и зажигания. Грабителю придется изрядно попотеть, чтобы вычислить, а затем и решить проблему, не имея специального оборудования. Только найдите хорошего, проверенного специалиста. А то ведь бывает и такое, что работники сервисов, знающие все «тайны» машины, сами ее, выждав время, и уводят.

Редко угонщики покушаются на те автомобили, что хранятся в гаражах: это ведь нужно вскрыть не только машину, но и двери бокса. Знаем, снять или купить помещение для «ласточки» отнюдь не дешево, но оно того стоит. Гараж обезопасит авто, помимо прочего, и от неблагоприятных погодных условий, и от случайных вредителей в лице алкоголиков и завистливых соседей.

…Самым опасливым водителям можно порекомендовать еще и снимать со своей припаркованной машины рулевое колесо или аккумулятор. Ни без одного, ни без другого элемента угонщик, ясное дело, никуда не уедет. Но это, друзья, «клиника».

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5 ноября 2018
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