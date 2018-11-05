Угнать за 60 секунд: как обмануть автоворов

Если верить статистике по автомобильным кражам, то уровень этого вида преступности в России снижается уже на протяжении пяти лет. В 2013 году злоумышленники «увели» 44 700 машин, в 2017-м — 28 300, а в первой половине года нынешнего наши сограждане не досчитались 11 500 машин. Тем не менее, эти цифры по-прежнему наводят на автовладельцев страх.

Увы, но абсолютно надежных методов защиты от угонщиков сегодня не существует. Мошенники невероятно находчивы и талантливы: они способны обхитрить любую систему — дай только время. Однако это вовсе не значит, что водителям ничего не остается, кроме как уповать на удачу. Возможность снизить риск похищения авто есть всегда, главное — с умом подойти к этому вопросу.