Как с выгодой избавиться от старого автомобильного аккумулятора

Современные аккумуляторные батареи служат в среднем от пяти до семи лет. Конечно, бывает и меньше: все зависит от производителя и того, как эксплуатировался этот тяжеловесный и токсичный расходник. Но рано или поздно приходит время его утилизации.

Правда, стоит учитывать, что экологи, да и здравый смысл рекомендуют все-таки не относить старый АКБ на помойку. К сожалению, штрафов за такое деяние в нашей стране не предусмотрено. А ведь вещества, содержащиеся в батарее, наносят значительный вред окружающей среде и даже здоровью человека, попадая в почву или в водоем.

Свинец, например, относится к веществам первого класса опасности, то есть к самому высокому по степени вреда для человека. И считается ядом, пагубно влияющим на все системы организма. Стоит помнить, что в автомобильных батарейках есть еще и серная кислота или щелочь.