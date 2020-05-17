Как с выгодой избавиться от старого автомобильного аккумулятора

Современные аккумуляторные батареи служат в среднем от пяти до семи лет. Конечно, бывает и меньше: все зависит от производителя и того, как эксплуатировался этот тяжеловесный и токсичный расходник. Но рано или поздно приходит время его утилизации.
Правда, стоит учитывать, что экологи, да и здравый смысл рекомендуют все-таки не относить старый АКБ на помойку. К сожалению, штрафов за такое деяние в нашей стране не предусмотрено. А ведь вещества, содержащиеся в батарее, наносят значительный вред окружающей среде и даже здоровью человека, попадая в почву или в водоем.
Свинец, например, относится к веществам первого класса опасности, то есть к самому высокому по степени вреда для человека. И считается ядом, пагубно влияющим на все системы организма. Стоит помнить, что в автомобильных батарейках есть еще и серная кислота или щелочь.
Не следует выбрасывать использованный аккумулятор на свалку еще хотя бы и потому, что его можно сдать с некоторой материальной выгодой. А куда? Здесь имеется сразу несколько вариантов.
Во-первых, от «бэушных» АКБ не откажутся в пунктах приема цветмета, где устройства оценивают по весу и разбирают на лом. Прайс будет зависеть от типа «аккума». Рекомендуется выбирать крупные лицензированные компании, соблюдающие эко-нормы. Но это не единственное место, куда можно ответственно отдать деталь.
Магазины, торгующие автомобильными аккумуляторами, с удовольствием примут отживший свою жизнь расходник в обмен на существенную скидку на новый. Как правило, подобные организации тоже имеют все необходимые лицензии, а также соблюдают правила хранения и транспортировки, отправляя отработавшую запчасть на переработку.
Кстати, есть еще несколько вариантов, куда отправить отвоевавший свое аккумулятор, правда, несколько сомнительных. Можно его тоже за деньги отдать одному из мелких частников, принимающих устройства у припаркованного где-нибудь на обочине фургончика.
Куда опасных груз отправиться потом — совершенно неведомо: может быть ядовитую жидкость из батареи сольют за ближайшим кустом и отправят свинец на переплавку. Или, вероятно, восстановят, даровав прибору вторую жизнь, которая, к слову, долго не продлится при любых раскладах. И будут продавать под видом новых АКБ.
Кстати, есть автомобилисты, оставляющие негодный для авто источник и накопитель энергии в гараже или на даче, как говориться, на всякий случай. При перебоях с электроэнергией его используют, например, для подзарядки телефона или для того, чтобы подключить к нему лампочку. Но при этом не стоит забывать, что при манипуляциях с аккумулятором надо соблюдать крайнюю осторожность.