Какие запчасти для машины можно смело покупать на «авторазборке»

Фото: freepik.com
Российская экономика из-за пандемии коронавируса и строгого режима ограничений, введенного Правительством РФ, испытывает сегодня серьезные нагрузки. Что уж говорить о рядовых гражданах, чьи доходы если не свелись к нулю, то изрядно сократились. Так что экономия стала девизом наших соотечественников. И одной из первых статей расходов, которую урежут «счастливые» владельцы автомобилей, скорее всего, станут траты на машину. Покупка запчастей на авторазборке — чем не способ сэкономить? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие именно б/у детали покупать таким образом безопасно и действительно выгодно.

Приобретая «поношенные» запчасти с рук или на автомобильном «разборе», расслабляться никак нельзя. Иначе велик риск купить «кота в мешке». Продавец всегда будет стараться выручить как можно больше за свой товар, поэтому не стоит исключать, что торговец слукавит, предоставив неверную, более привлекательную информацию о предмете продажи.

Но есть комплектующие, которые можно приобретать на «авторазборе» не то чтобы не глядя, но практически без риска. Тщательно проверять покупку все-таки придется, но это правило можно применить вообще к любому приобретению.

Кузов

Во-первых, в список так называемых безопасных запчастей смело можно внести кузовные детали: капот, двери, крылья и прочую «жестянку». Металлические части можно легко обследовать невооруженным взглядом во всех сторон, сразу поняв, ремонтировались они или нет. При этом нет смысла выбирать деталь нужного цвета, потому что все-равно придется красить.

Фото: naickercpa.ca

Стекла

Еще одна запчасть, на которой можно сэкономить, взяв «бэушной» — это боковые и задние стекла. А вот «лобовуху» покупать на «разборке» не стоит. Причина проста: лобовое стекло быстро изнашивается, сильнее прочего остекления подвергаясь воздействию прилетающих с дороги песка, грязи и камней. В приемлемом состоянии такую деталь с пробегом не найти. Боковые стекла, хотя и не сделаны по принципу триплекса, не намного дешевле переднего и тоже изготавливаются по сложным технологиям. Зато они практически не царапаются.

Подушки безопасности

Как ни странно, но айрбэги тоже можно брать в состоянии б/у. Подразумевается, что подушка каталась в автомобиле, но, конечно, не срабатывала. Новая запчасть обойдется очень дорого. Разница в цене с подержанной может быть в несколько раз. Стоит понимать, что имитировать целостность айрбэга, установленного в машину, еще можно, и этим часто промышляют перекупщики или нечистые на руку автовладельцы. А отдельно взятую запчасть никак не подлатать.

Фото: pezcame.com

Это же касается и кресел с боковой подушкой безопасности. При ее срабатывании боковина сиденья рвется так, что восстановить обивку довольно проблематично. Тем более сделать это, чтобы было незаметно. Владельцы крупных «разборок» этим заниматься не будут: не целесообразно.

Салон

Бывшими в употреблении можно брать и детали салона. При желании без особых проблем, легко и недорого обновить интерьер автомобиля до более дорогой комплектации, купив салонные детали, включая дверные карты, элементы центральной панели и, например, кресла, обтянутые кожей, если они были, конечно, предусмотрены в модели. При этом нужно учитывать, что расположение руля у донора должно быть таким же.

Фото: freeimages.com

Где покупать

Отметим, если раньше процветали маленькие гаражные «авторазборки», то сегодня на рынке «бэушных» запчастей появились крупные легальные игроки, сделавшие процесс покупки комплектующих не только безопасным, но и удобным. Они используют для заказа специально разработанные мобильные приложения. Да и найти можно сразу все, что необходимо, избежав обмана. В гаражах же можно напороться на детали сомнительного происхождения, но дешевле они вряд ли будут: цены по рынку приблизительно одинаковые.

И пару слов о тех запчастях, которые точно лучше приобретать новыми. Эксперты советуют не размениваться на «бэушные» элементы подвески. Использованные детали двигателя тоже будут рискованным приобретением. И в принципе, все части автомобиля, испытывающие во время движения любые высокие нагрузки, лучше брать «с иголочки». А вот в случае с оптикой единого рецепта нет: все сильно зависит от модели. Иногда дешевле и надежнее купить новый аналог.

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30 апреля 2020
1988