Какие запчасти для машины можно смело покупать на «авторазборке»

Приобретая «поношенные» запчасти с рук или на автомобильном «разборе», расслабляться никак нельзя. Иначе велик риск купить «кота в мешке». Продавец всегда будет стараться выручить как можно больше за свой товар, поэтому не стоит исключать, что торговец слукавит, предоставив неверную, более привлекательную информацию о предмете продажи.

Но есть комплектующие, которые можно приобретать на «авторазборе» не то чтобы не глядя, но практически без риска. Тщательно проверять покупку все-таки придется, но это правило можно применить вообще к любому приобретению.

Кузов

Во-первых, в список так называемых безопасных запчастей смело можно внести кузовные детали: капот, двери, крылья и прочую «жестянку». Металлические части можно легко обследовать невооруженным взглядом во всех сторон, сразу поняв, ремонтировались они или нет. При этом нет смысла выбирать деталь нужного цвета, потому что все-равно придется красить.