Какие запчасти для машины можно смело покупать на «авторазборке»

Приобретая «поношенные» запчасти с рук или на автомобильном «разборе», расслабляться никак нельзя. Иначе велик риск купить «кота в мешке». Продавец всегда будет стараться выручить как можно больше за свой товар, поэтому не стоит исключать, что торговец слукавит, предоставив неверную, более привлекательную информацию о предмете продажи.
Но есть комплектующие, которые можно приобретать на «авторазборе» не то чтобы не глядя, но практически без риска. Тщательно проверять покупку все-таки придется, но это правило можно применить вообще к любому приобретению.
Кузов
Во-первых, в список так называемых безопасных запчастей смело можно внести кузовные детали: капот, двери, крылья и прочую «жестянку». Металлические части можно легко обследовать невооруженным взглядом во всех сторон, сразу поняв, ремонтировались они или нет. При этом нет смысла выбирать деталь нужного цвета, потому что все-равно придется красить.
Стекла
Еще одна запчасть, на которой можно сэкономить, взяв «бэушной» — это боковые и задние стекла. А вот «лобовуху» покупать на «разборке» не стоит. Причина проста: лобовое стекло быстро изнашивается, сильнее прочего остекления подвергаясь воздействию прилетающих с дороги песка, грязи и камней. В приемлемом состоянии такую деталь с пробегом не найти. Боковые стекла, хотя и не сделаны по принципу триплекса, не намного дешевле переднего и тоже изготавливаются по сложным технологиям. Зато они практически не царапаются.
Подушки безопасности
Как ни странно, но айрбэги тоже можно брать в состоянии б/у. Подразумевается, что подушка каталась в автомобиле, но, конечно, не срабатывала. Новая запчасть обойдется очень дорого. Разница в цене с подержанной может быть в несколько раз. Стоит понимать, что имитировать целостность айрбэга, установленного в машину, еще можно, и этим часто промышляют перекупщики или нечистые на руку автовладельцы. А отдельно взятую запчасть никак не подлатать.
Это же касается и кресел с боковой подушкой безопасности. При ее срабатывании боковина сиденья рвется так, что восстановить обивку довольно проблематично. Тем более сделать это, чтобы было незаметно. Владельцы крупных «разборок» этим заниматься не будут: не целесообразно.
Салон
Бывшими в употреблении можно брать и детали салона. При желании без особых проблем, легко и недорого обновить интерьер автомобиля до более дорогой комплектации, купив салонные детали, включая дверные карты, элементы центральной панели и, например, кресла, обтянутые кожей, если они были, конечно, предусмотрены в модели. При этом нужно учитывать, что расположение руля у донора должно быть таким же.
Где покупать
Отметим, если раньше процветали маленькие гаражные «авторазборки», то сегодня на рынке «бэушных» запчастей появились крупные легальные игроки, сделавшие процесс покупки комплектующих не только безопасным, но и удобным. Они используют для заказа специально разработанные мобильные приложения. Да и найти можно сразу все, что необходимо, избежав обмана. В гаражах же можно напороться на детали сомнительного происхождения, но дешевле они вряд ли будут: цены по рынку приблизительно одинаковые.
И пару слов о тех запчастях, которые точно лучше приобретать новыми. Эксперты советуют не размениваться на «бэушные» элементы подвески. Использованные детали двигателя тоже будут рискованным приобретением. И в принципе, все части автомобиля, испытывающие во время движения любые высокие нагрузки, лучше брать «с иголочки». А вот в случае с оптикой единого рецепта нет: все сильно зависит от модели. Иногда дешевле и надежнее купить новый аналог.