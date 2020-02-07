Как «убить» новенький аккумулятор и можно ли его потом реанимировать

Проблемы с аккумуляторной батареей чаще всего встают перед автовладельцами зимой. И особенно уязвимы для этой напасти те из них, кто на ежедневной основе автомобилем не пользуется, а выезжает раз в неделю в магазин или за город. В будни же эти граждане передвигаются на общественном транспорте.

Особо чувствительные охранные системы, «высаживающие» аккумулятор, паразитные токи и утечки в электросистеме, плохой контакт между клеммами и тому подобные причины приводят к тому, что для зимним утром для пуска мотора недостает электроэнергии.

А если вспомнить еще, что для полной зарядки батареи требуется проехать порядка 200 километров (которые за день наматывают только таксисты), то становится понятно, что даже совсем новенький, еще толком не успевший запылиться под капотом, аккумулятор после пары разрядок «в ноль» может вдруг перестать накапливать заряд и заводить авто.

Увы, свалить вину за это на каких-нибудь «китайских бракоделов» не получится. В скоропостижной кончине батареи виноват сам автовладелец, не обеспечивший ей правильного режима эксплуатации.