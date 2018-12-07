Как лучше всего использовать старые автомобильные шины

Финны запустили проект, который получил название Nokian Eco Challenge. Утилизируют шинники уже никому не нужные покрышки совместно с Фондом рационального природопользования.

Автомобильная «обувка» со свалок идет во вторичную переработку и превращается из загрязняющего окружающую среду мусора в полезные для людей вещи. Например, из такой резины делают покрытие для спортивных и детских игровых площадок, она входит в состав кровельных материалов и гидроизоляции и даже асфальта, повышая срок его службы. В конце концов, из этого вторичного сырья делают подошвы для обуви и садовые шланги.

В новом проекте может поучаствовать каждый неравнодушный: если в вашем районе есть такая шинная свалка, нужно просто сообщить о ней и приложить к письму несколько фотографий бедствия.

Стоит напомнить, что Фонд рационального природопользования с 2011 года в Московском регионе открывает пункты бесплатного приема «резины». За эти восемь лет на переработку ушли около 2,5 млн. покрышек. Но этого недостаточно, ведь по некоторым данным только в год выбрасывается больше миллиона шин, а на их разложение уходит ни одна сотня лет.