«Меньше будет лучше»: что даст России резкое сокращение числа автозаводов

Озвученная одним из высоких правительственных чиновников идея кардинально урезать количество автомобильных заводов в России сильно смущает экспертное сообщество, выяснил портал «АвтоВзгляд». Главное сомнение — не ясно, как можно гарантировать здоровую конкуренцию при сокращении числа игроков на рынке.

Мнение, что автопрому России достаточно было бы всего пары-тройки предприятий, высказал на днях министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, стране вполне было достаточно, если бы у нее остались «два-три больших, конкурентоспособных и рентабельных завода с высокой локализацией». — Это заявление хотя и содержит указание на конкуренцию и отсылку к локализации, прозвучало несколько пугающе, — признается вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — К тому же этот тезис не укладывается в «Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года», утвержденную буквально пару лет назад.

Кроме того, слияние в более крупные предприятия допустимо только при наличии здоровой конкуренции. А вот будет ли такая конкуренция, учитывая кардинальное сокращение числа отдельных игроков, до двух-трех? Есть большие сомнения, да и печальных примеров достаточно. Есть риск превратиться в Узбекистан, где сегодня выпускается считанное количество моделей, хороших при условии, что ты не пробовал ничего «слаще».

Или возьмем пример Ирана, где тоже есть свой развитый автопром. Но его продукцию, хотя на внутреннем рынке все время остро не хватает автомобилей, сложно назвать конкурентоспособной. А у нас, например, есть сейчас альтернатива легендарной «Буханке»? К сожалению, нет. Но не оттого, что сама «Буханка» — очень высококачественный продукт. Просто ее, увы, нечем заменить. И что в этом смысле даст сокращение количества предприятий, — недоумевает наш эксперт.

Фото globallookpress.com

Понятное дело: если каким-то образом нам гарантируют, что всего на трех российских заводах будут выпускаться больше десятка высококлассных моделей по доступным ценам, это замечательно, считает г-н Хайцеэр. Но есть подозрение, что кардинальное сокращение числа игроков в автомобильной отрасли не принесет ничего, кроме монополизации.

Наконец, сейчас в России полтора десятка автозаводов, а это производственные площадки и рабочие места. Неясно, будут ли эти активы, избыточные с точки зрения достаточности двух-трех площадок, неким образом объединены или просто ликвидированы. Стало быть, непонятен и чисто социальный аспект.

Заметим: российскому автопрому сейчас действительно необходимо развитие, на что недвусмысленно указывает, в частности, наличие вышеупомянутой «Стратегия...». И портал «АвтоВзгляд» неоднократно указывал на недостатки отечественной отрасли, которые нуждаются в пристальном внимании властей. Однако надо признать, что отдельные инициативы в этой сфере вызывают серьезные сомнения.

Например, трудно спорить, что российскому автопрому явно не хватает собственной модульной платформы для легковушек. И различные ведомства, а также бизнес-структуры в нашей стране активно продвигают идею ее создания. Но предложенный механизм решения этой задачи вызывает серьезные сомнения в успехе.

Фото globallookpress.com

Короче говоря, заявление главы МЭР о пользе сокращения числа российских автозаводов реально пробуждает тревожные опасения. В мировом автомобилестроении вообще-то нет примеров, когда конкурентоспособность национальной отрасли достигалась укрупнением «сверху».

И есть подозрение, что внятного плана по созданию в этой сфере преимуществ перед зарубежными конкурентами у Минэка просто нет. А есть отдельные идеи, которые проговариваются только для того, чтобы обозначить заботу о проблеме.