Фокус с автомобильным предохранителем: как легко и просто достать любой «флажок»

Многие водители, столкнувшись с перегоревшим предохранителем, начинают выковыривать его пальцами, пытаются найти специальные щипцы, которые всегда потеряны, а потом бегут в багажник за пассатижами. Конечно, они в самом дальнем углу или в органайзере под полом, так что разбирать придется весь «трюм». Однако есть решение намного проще, а все необходимые инструменты уже в наших руках. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Знакомство с таким важным элементом автомобильной электрики, как предохранитель, на Руси изначально происходило с большими трудностями: старосовесткий «столбик» вечно окислялся, выскакивал из паза, а «бережно» расположенный в водостоке блок превращался в «рассадник зелени и проблем» за считанные дожди.

Уберечь этот узел на советской машине — целое таинство, доступное не каждому: сколько герметиком не мажь — все равно окислится и выйдет из строя. Благо, на помощь пришли «иномарки», где блок предохранителей, во-первых, располагается в куда более защищенных от влаги местах, а во-вторых, оснащается так называемыми флажковыми предохранителями, которые никогда и никуда не выскакивают, потому что вытаскиваются и вставляются очень туго. И в этом тоже, как оказалось, есть определенная сложность.

Вытащить «флажок» пальцами практически невозможно, уж больно плотно они расставлены — не подцепишь. Для этой цели в блоке лежали специальные пластиковые щипчики, которыми было бы удобно зацепить и вытащить предохранитель. Почему «было бы»? Ну хотя бы потому, что они регулярно терялись и ломались. Сложно найти подержанный автомобиль, в котором этот «инструмент» представлен.

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Поэтому в дело шли и идут шлицевые отвертки, пассатижи и узкогубцы, которые, как известно, разносили вокруг себя все и всех, прежде чем достигали поставленной цели.

Одним словом, перегоревший предохранитель, несмотря на доступность для замены и копеечную цену запчасти, оставался определенной проблемой. Причина — простое незнание!

Оказывается, для того, чтобы вытащить сгоревший «флажок» никакие щипцы и пассатижи не нужны, а нужен лишь... новый предохранитель! Усики, вставляющиеся в плату, там имеют интересную, не всегда прямолинейную форму, которая и позволяет зацепить старый предохранитель, используя новый, как ручку.

Зная этот интересный аспект, стоит, во-первых, выбирать запчасть, а во-вторых, ее применять в автомобиле. И задача сразу потеряет все свои «природные» сложности, сократившись во времени до нескольких секунд. Вот так все просто. А мужики-то не знают!