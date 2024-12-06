Вопрос закрыт: начались продажи качественного и недорогого моторного масла Lopal

Сегодня про жесткий дефицит так называемых расходников для автомобиля можно, в принципе, забыть: на рынке более чем достаточное предложение самой разнообразной автохимии, включая и моторные масла. Беда только в том, что среди всего этого кажущегося изобилия — подделка на подделке, контрафакт на контрафакте. Качественный же товар от проверенного поставщика стоит запредельно дорого. И масел это касается в первую очередь — доля сомнительных лубрикантов превышает сегодня, по некоторым оценкам, 50%. Однако есть и хорошие новости: в России появляется отменные смазочные материалы и отечественного производства, и турецкого и, разумеется, китайского. Причем их практически не подделывают в виду малоизвестности. Это касается и такого «поднебесного» бренда как Lopal, не так давно официально вышедшего на российский рынок.

О качестве продукта говорит хотя бы тот факт, что Lopal используется и для первичной заливки на конвейере, и для гарантийного, и для постагарнтийного обслуживания автомобилей такого популярного и востребованного у нас производителя как Geely.

И ели учесть, что качество всей линейки «лопаловских» масел подтверждено сертификатами API, ASEA, SAE, чего, увы, не скажешь о подавляющем большинстве производящихся у нас лубрикантов, то их можно уверенно использовать не только в китайских транспортных средствах, не опасаясь за здоровье немецких, корейских, японских и американских движков.

Более того: китайцы долгое время сотрудничают с таким признанным производителем смазок и присадок, как американская Lubrizol, благодаря чему защитные и очищающие свойства масла от Lopal превосходят требования той же более чем на 70%, что, опять же подтверждено целым рядом испытаний.

Фото производителя.

При этом официальный дистрибутор Lopal в РФ — компания «Аллея групп», хорошо известная автолюбителям как поставщик автохимии в том числе и от немецкой Liqui Moly, напоминает, что бренд Lopal"выпускает премиальные смазочные материалы и технические жидкости, на протяжении 10 лет подряд входя в десятку лучших брендов ГСМ Китая и занимая первое место по продажам на внутреннем рынке".

Иными словами, с официальным появлением у нас доступных по цене масел Lopal (а в российский ассортимент вошли смазки самых популярных вязкостей Lopal 1 Advanced Fully Synthetic, Lopal 1 Smart ESF XP SP Series, совместимого с сажевыми фильтрами, Lopal 1 Ultra European Series SP и Lopal 1 Ultra SYN FE Synthetic SP, созданного для бензиновых двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях), отвечающие международным спецификациям и имеющие именные допуски не только Geely, но и таких автопроизводителей как Jaguar Land Rover, Ford, Opel, Volvo, Toyota, вопрос с выбором качественных лубрикантов, подходящих любому, фактически, авто, можно закрыть.