Что делать, если не успел за 10 дней зарегистрировать в ГИБДД новую машину

А что вообще случится, если не поставить на учет или не перерегистрировать машину в течение 10 дней? Может, переживать-то особо и не о чем? Это как посмотреть. Когда вы явитесь в отделение ГИБДД на 11-й, 15-й или какой-то там день по истечении отведенного срока, вам выпишут штраф в 1500—2000 рублей, согласно статье 19.22 КоАП. Но и это еще не все.

Первые полторы недели с момента заключения договора купли-продажи водитель может спокойно передвигаться на своей новенькой машине, не опасаясь штрафов. Но после того как «безопасный» 10-дневный период закончится, первый же инспектор, встретившийся на дороге, накажет нарушителя рублем за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. А это — от 500 до 800 целковых (статья 12.1 КоАП).

Здесь важно отметить, что водитель, попавшийся на неоформленной должным образом машине повторно, получает уже 5000 рублей штрафа или даже лишается «прав» на срок от 1 до 3 месяцев. Так себе перспектива, в общем.