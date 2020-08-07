Что делать, если не успел за 10 дней зарегистрировать в ГИБДД новую машину

Обязанности автовладельца в области постановки на учет или перерегистрации ТС подробно прописаны в ст. 8 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно ей, у водителя есть 10 дней на то, чтобы должным образом оформить на свое имя автомобиль.
В принципе срок достаточный — за это время вполне можно успеть забрать все документы у предыдущего владельца (если приобреталась подержанная машина), разобраться с ОСАГО и диагностической картой (в случае необходимости), оплатить госпошлину и подать заявление. Однако порой автовладельцы в отведенный период не укладываются — никто ведь не отменял болезни, срочные командировки и иные форс-мажорные ситуации.
А что вообще случится, если не поставить на учет или не перерегистрировать машину в течение 10 дней? Может, переживать-то особо и не о чем? Это как посмотреть. Когда вы явитесь в отделение ГИБДД на 11-й, 15-й или какой-то там день по истечении отведенного срока, вам выпишут штраф в 1500—2000 рублей, согласно статье 19.22 КоАП. Но и это еще не все.
Первые полторы недели с момента заключения договора купли-продажи водитель может спокойно передвигаться на своей новенькой машине, не опасаясь штрафов. Но после того как «безопасный» 10-дневный период закончится, первый же инспектор, встретившийся на дороге, накажет нарушителя рублем за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. А это — от 500 до 800 целковых (статья 12.1 КоАП).
Здесь важно отметить, что водитель, попавшийся на неоформленной должным образом машине повторно, получает уже 5000 рублей штрафа или даже лишается «прав» на срок от 1 до 3 месяцев. Так себе перспектива, в общем.
Если с новой машиной без госномеров все очевидно, то как сотрудник ГИБДД узнает, что у остановленной им «бэушки» сменился хозяин? Получается, что если предыдущий владелец отдал вам все документы вместе со своим «открытым» полисом ОСАГО, то никак. Однако нужно помнить, что продавец в любой момент может сам обратиться в ГИБДД с заявлением о том, что машина продана.
Кроме того, если вдруг по вашей вине случится ДТП, то возмещать ущерб остальным участникам аварии, придется из собственного кармана. Ведь при смене владельца транспортного средства действие «автогражданки» — даже если она «открытая» — прекращается. Посему оформить временную страховку для перерегистрации машины настоятельно рекомендуем сразу же.
Так можно ли продлить десятидневный срок, отведенный законом на переоформление авто?
Если вы приобрели автомобиль и только потом поняли, что не успеваете вовремя обратиться в ГИБДД, можно связаться с продавцом и попросить его о встрече, чтобы заново составить договор купли-продажи с другими, более поздними датами. Разумеется, этот способ сработает лишь в том случае, когда вы проживаете с бывшим хозяином в одном городе или хотя бы в соседних. К тому же далеко не каждый согласиться принять участие в подобных махинациях.То есть, шансы есть, но невеликие.
Есть и другой вариант. Один из читатель портала «АвтоВзгляд» поделился своим опытом в этой сфере: он пода заявку на регистрацию машины в ГИБДД через «Госуслуги». Ближайшая дата визита, предложенная порталом, наступала лишь через 20 дней. Все это время герой сей истории спокойно эксплуатировал ТС, и никакие штрафы ему не выписывали. Ведь закон он не нарушал — согласно части 3 вышеупомянутой статьи 8 ФЗ N 283, автовладелец в течение 10 дней с момента заключения ДКП обязан «обратиться с заявлением». А когда он получит новое СТС — уже совсем другая история.
Можно пойти и таким путем, главное — вовремя, то есть, в первые 10 дней, подать заявление. Не исключено, что при наличии свободных окошек портал откажет в бронировании слишком далекой даты. Но попробовать, если никак иначе не успеваете попасть в ГИБДД в срок, стоит.