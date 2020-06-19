Оплатить госпошлину с 30-процентной скидкой через Госуслуги временно нельзя

Корреспонденту портала «АвтоВзгляд» потребовалось внести изменения в СТС автомобиля. Поскольку он на Госуслугах уже далеко не новичок, то рассчитывал, как обычно, сэкономить 30% от суммы госпошлины. Но не в этот раз.

Судя по официальным данным, на портале уже зарегистрировано более 100 млн. жителей России. В начале работы сайта Госуслуг 30-процентная скидка на оплату госпошлины стала неплохим стимулом пользоваться именно этим сервисом.

Мы обратились в службу поддержки Госуслуг через имеющийся там чат, однако никакого вразумительного ответа на свои вопросы мы не получили. Таким образом, получить конкретную информацию о том когда в будущем заработает функция 30-процентной скидки и заработает ли она вообще нам не удалось. Остается лишь надеяться, что она в ближайшее время будет восстановлена.