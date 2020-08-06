Как ГИБДД штрафует за высунутые на ходу из машины руку, ногу или голову

Это же так романтично (для девочек) и дико круто (для мальчиков) — вылезти половиной тушки из открытого люка едущей машины. Летом соцсети особенно интенсивно пополняются фотографиями и видеороликами, где главные герои занимаются подобными упражнениями. Прежде всего, это просто опасно.

Участники подобных «шоу» обычно уверены, что они контролируют ситуацию, ни за что не вываляться из машины, и все будет хорошо. Однако они не берут в голову, что авто само может во что-то врезаться в процессе такого трюкачества или в нее влетит другая машина. Ведь дорога — место совсем непредсказуемое.

Кроме того, езда с пассажирами, находящимися фактически вне отведенных им мест в авто запрещается ПДД и наказывается КоАП РФ. Так, ст. 12.23 Административного кодекса за перевозку людей вне кабины или предусмотренных конструкцией мест для сидения грозит водителю штрафом в 1000 рублей.

Строго говоря, его можно выписывать даже любителям высунуть из окна едущего ТС руку и «ловить» ею струи набегающего летнего воздуха. Логика проста: рука — неотъемлемая часть тела человека. Следовательно, она, как и тело, должна находиться внутри кабины едущего транспорта, а не снаружи.