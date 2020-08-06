Как ГИБДД штрафует за высунутые на ходу из машины руку, ногу или голову

Это же так романтично (для девочек) и дико круто (для мальчиков) — вылезти половиной тушки из открытого люка едущей машины. Летом соцсети особенно интенсивно пополняются фотографиями и видеороликами, где главные герои занимаются подобными упражнениями. Прежде всего, это просто опасно.
Участники подобных «шоу» обычно уверены, что они контролируют ситуацию, ни за что не вываляться из машины, и все будет хорошо. Однако они не берут в голову, что авто само может во что-то врезаться в процессе такого трюкачества или в нее влетит другая машина. Ведь дорога — место совсем непредсказуемое.
Кроме того, езда с пассажирами, находящимися фактически вне отведенных им мест в авто запрещается ПДД и наказывается КоАП РФ. Так, ст. 12.23 Административного кодекса за перевозку людей вне кабины или предусмотренных конструкцией мест для сидения грозит водителю штрафом в 1000 рублей.
Строго говоря, его можно выписывать даже любителям высунуть из окна едущего ТС руку и «ловить» ею струи набегающего летнего воздуха. Логика проста: рука — неотъемлемая часть тела человека. Следовательно, она, как и тело, должна находиться внутри кабины едущего транспорта, а не снаружи.
Кстати, бесцельно выставленная на ходу из окна верхняя конечность может даже считаться введением в заблуждение других участников движения. Чтобы понять это, достаточно вспомнить ПДД и предусмотренные там способы внешней сигнализации в случае неработающих «поворотников» — все эти жесты высунутой из окна рукой, заменяющие «мигание» вправо или влево. А за неправильную «ручную» сигнализацию у нас в КоАП ничего не предусмотрено — ст. 12.20 («нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки») сюда не пришьешь, к сожалению…
Возвращаясь же к теме перевозки пассажиров «в стиле танкиста», то есть стоящими в люке, нельзя не сказать, что при этом они не пристегнуты ремнями безопасности. Водителю за это полагается еще один штраф в размере 1000 рублей — по 12.6 КоАП. А пассажиру, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП, грозит наказание в виде 500 рублей.
Заметим, что летом многие девушки, сидя в пассажирском кресле, любят выставить свои красивые ножки в окно и подставить пятки ветру. Не будем говорить, куда улетят эти ножки даже при небольшом ДТП, в котором сработают подушки безопасности. Но с точки зрения КоАП, такое поведение пассажира заслуживает применения все той же ст. 12.23 КоАП со штрафом в 500 рублей обладательнице ног и 1000 рублей — водителю.