Как выбрать грунт для ремонтного окрашивания кузова автомобиля?

Повредить лакокрасочное покрытие, тем самым испортив внешний вид автомобиля, — пара пустяков! Содрать эмаль с порога (хорошо, если без его деформации) элементарно о бордюрный камень. Поцарапать крыло и дверь на парковке или при въезде в гараж — ситуация жизненная. А сколько камней прилетает в капот на трассе, оставляя сколы и кратеры на эмали — не счесть! Хорошо, когда есть КАСКО и все заботы можно переложить на плечи мастеров сервисного центра. А если страховки нет? Тогда придется раскошелиться. Насколько — зависит от бюджета каждого. В любом случае есть два варианта — ехать в цех кузовного ремонта к автомаляру, что ощутимо ударит по карману, либо выполнять работы самостоятельно. Второй вариант, безусловно, более экономичный. Остается грамотно подобрать расходные материалы.
Фирм, которые подберут эмаль в нужный цвет и закачают необходимое количество материала в аэрозольный баллон — масса. А вот с выбором грунта есть нюансы. Так как работаем сами, то материалы под пистолет отметаем сразу за неимением соответствующего оборудования. Рассматриваем только варианты в аэрозольной упаковке. И тут важно, чтобы грунт был совместим со всеми типами эмалей, используемыми при ремонтном окрашивании авто.
В качестве примера возьмем грунт универсальный от ASTROhim. Этот грунт универсальный еще и потому, что может служить основой при окрашивании различного рода поверхностей, не только металлических, но и других. Именно это его качество значительно расширяет сферу применения состава. Например, с его помощью можно окрасить детали кузова, в том числе пластиковые бамперы, а также декоративную отделку — решетки радиаторов, молдинги и прочее. При этом он отличается превосходной адгезией (цепкостью с поверхностью) на какую бы поверхность его не нанесли. Грунт ложится равномерно, а главное не образует потеков. После высыхания получается матовое покрытие, которое прекрасно шлифуется, если на то есть необходимость. Оно устойчиво к воздействию воды и технических масел, а за счет входящих в состав антикоррозийных добавок защищает поверхности из металла от коррозии.
Что нужно помнить всегда, когда речь идет об окрашивании? Чтобы грунт в полной мере проявил заложенные в него свойства, его необходимо нанести строго по технологии. В частности, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Не забываем и то, что каждый из нанесенных слоев материала необходимо просушить должным образом. Ну и, конечно, же температурный режим — соблюдаем температуру окружающего воздуха, указанную на этикетке. Только так можно гарантировать качество лакокрасочного покрытия в целом.