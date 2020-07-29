Как выбрать грунт для ремонтного окрашивания кузова автомобиля?

Повредить лакокрасочное покрытие, тем самым испортив внешний вид автомобиля, — пара пустяков! Содрать эмаль с порога (хорошо, если без его деформации) элементарно о бордюрный камень. Поцарапать крыло и дверь на парковке или при въезде в гараж — ситуация жизненная. А сколько камней прилетает в капот на трассе, оставляя сколы и кратеры на эмали — не счесть! Хорошо, когда есть КАСКО и все заботы можно переложить на плечи мастеров сервисного центра. А если страховки нет? Тогда придется раскошелиться. Насколько — зависит от бюджета каждого. В любом случае есть два варианта — ехать в цех кузовного ремонта к автомаляру, что ощутимо ударит по карману, либо выполнять работы самостоятельно. Второй вариант, безусловно, более экономичный. Остается грамотно подобрать расходные материалы.

Фирм, которые подберут эмаль в нужный цвет и закачают необходимое количество материала в аэрозольный баллон — масса. А вот с выбором грунта есть нюансы. Так как работаем сами, то материалы под пистолет отметаем сразу за неимением соответствующего оборудования. Рассматриваем только варианты в аэрозольной упаковке. И тут важно, чтобы грунт был совместим со всеми типами эмалей, используемыми при ремонтном окрашивании авто.