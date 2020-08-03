Можно ли получить возмещение по ОСАГО, если в Европротоколе допущена ошибка

Чтобы водители не создавали заторы, а заодно и не «грузили» вечно занятых сотрудников ГИБДД мелкими авариями, в России ввели в рамках ОСАГО так называемый Европейский протокол, — специальный бланк извещения страховой компании, позволяющий оперативно зафиксировать факт ДТП, не вызывая гаишников.
Процедура упрощенного оформления дорожных происшествий действует в стране уже 11 лет, однако большинство автовладельцев до сих пор относятся к ней с недоверием. Впрочем, это и не удивительно.
Загляните в пустой бланк, выданный вам на всякий случай при оформлении полиса ОСАГО в страховой компании, и у вас навсегда отпадет желание сокращать рекомендуемую дистанцию. При оформлении ДТП с его помощью необходимо подробно описать все видимые повреждения, составить схему аварии, отметить обстоятельства происшествия, аккуратно перенести на бумагу данные из «прав» и СТСок… Не каждый опытный автомобилист захочет разбираться в этих многочисленных тонкостях. А чего уж говорить о блондинках, неспособных отличить бампер от противотуманки.
К тому же все понимают: малейшая погрешность, незначительная описка в графах бланка извещения, и страховая откажет в выплате. Или не откажет?
— Важно не допускать недочетов, касающихся как достоверности информации, так и подчиняющихся правилам русского языка. Некоторые страховые организации отказывают в выплате страховки даже при наличии, казалось бы, незначительных неточностей — при отсутствии запятых, из-за орфографических ошибок, перечеркиваний и прочих помарках, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» Никита Филиппов, почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре».
При таких раскладах совершенно не удивительно, что большинство водителей предпочитает оформляться по старинке, то есть, с сотрудниками ГИБДД.
Они готовы ждать приезда ДПС по несколько часов, создавая огромные заторы и доставляя неудобства другим участникам движения. И это не смотря на то, что им еще и 1500 рублей штрафа может «прилететь» от недовольных гаишников. Как за что? За ложный вызов полиции (ст.19.13 КоАП). Нужно было использовать Европротокол, а не захотели — платите. В добавок есть вероятность лишиться еще 1000 рублей, уже по статье 12.27 КоАП — за «невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Поскольку воители не соизволили сразу после аварии убрать машины с проезжей части, как того требуют ПДД.
А что же делать, если вы все же рискнули оформиться самостоятельно, но вам не повезло, и в документе таки «нарисовались» ошибки? Звонить второму водителю!
Важно помнить, что оформить аварию повторно, то есть переписать извещение по Европротоколу, можно лишь в течение 5 дней с момента первой подачи документов страховщику. Следовательно, если последний указал вам на ошибку, из-за которой компенсация ставится под угрозу, нужно немедленно связываться со вторым участником ДТП и назначать встречу.
Но что, если тот не выходит на связь? Или из вредности отказывается переделывать документ? Тогда следует обратиться в отделение ГИБДД и получить справку об аварии там.
Когда же момент упущен — если 5 дней уже прошли — то, по словам нашего эксперта, добиться законной компенсации можно будет только через суд.
В таком случае возмещать расходы обяжут уже не страховую компанию, а непосредственно виновника дорожного прпоисшествия. Процедура сложная и затратная как по времени, таки по финансам. Да и не факт, что выбить деньги у зачинщика ДТП вообще получится. Известно множество случаев, когда «аварийные» судебные тяжбы затягивались на годы…
Напомним, что с конца предыдущего года оформлять ДТП по Европротоколу можно как при помощи специального бланка, о котором мы говорили в начале, так и посредством мобильного приложения от Российского союза автостраховщиков.
Причем в случае онлайн-регистрации аварии лимит максимально возможной выплаты увеличивается со 100 000 до 400 000 рублей (если у водителей нет разногласий, и к документу приложены фотографии).
Если же вы не готовы рисковать положенной компенсацией, лучше все-таки вызывать на место сотрудников ГИБДД или, зафиксировав обстоятельства аварии, самим добраться до ближайшего поста или отделения ГАИ.
Штраф за ложное обращение в специализированные службы выписывается крайне редко. Но даже если оштрафуют — уж лучше отдать 1500 рублей, чем потерять из-за ошибочно поставленной запятой, скажем, 50 000 целковых.