Можно ли получить возмещение по ОСАГО, если в Европротоколе допущена ошибка

Чтобы водители не создавали заторы, а заодно и не «грузили» вечно занятых сотрудников ГИБДД мелкими авариями, в России ввели в рамках ОСАГО так называемый Европейский протокол, — специальный бланк извещения страховой компании, позволяющий оперативно зафиксировать факт ДТП, не вызывая гаишников.

Процедура упрощенного оформления дорожных происшествий действует в стране уже 11 лет, однако большинство автовладельцев до сих пор относятся к ней с недоверием. Впрочем, это и не удивительно.

Загляните в пустой бланк, выданный вам на всякий случай при оформлении полиса ОСАГО в страховой компании, и у вас навсегда отпадет желание сокращать рекомендуемую дистанцию. При оформлении ДТП с его помощью необходимо подробно описать все видимые повреждения, составить схему аварии, отметить обстоятельства происшествия, аккуратно перенести на бумагу данные из «прав» и СТСок… Не каждый опытный автомобилист захочет разбираться в этих многочисленных тонкостях. А чего уж говорить о блондинках, неспособных отличить бампер от противотуманки.

К тому же все понимают: малейшая погрешность, незначительная описка в графах бланка извещения, и страховая откажет в выплате. Или не откажет?