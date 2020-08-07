Ночью, как днем: какой двухкамерный видеорегистратор точно защитит от «развода» ГИБДД

Одна камера смотрит вперед, фиксируя, как и любой другой «регик», происходящее перед машиной. Вторую камеру устройства, вращающуюся на 220º на горизонтальной оси благодаря поворотному шарниру, следует повернуть объективом в сторону салона.

Ее задача — фиксировать происходящее внутри машины. Производитель указывает, что такая компоновка девайса удобна для применения в таксомоторном бизнесе. Чтобы в случае какого-либо инцидента в салоне авто всегда можно было изучить запись и выяснить, кто и в чем виноват — водитель или пассажиры.

В принципе, подобное устройство поможет и инструктору автошколы оправдаться, если ученик огульно обвинит его в каких-то грехах — от непрофессионализма и грубости до домогательств.