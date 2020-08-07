Ночью, как днем: какой двухкамерный видеорегистратор точно защитит от «развода» ГИБДД

Одна камера смотрит вперед, фиксируя, как и любой другой «регик», происходящее перед машиной. Вторую камеру устройства, вращающуюся на 220º на горизонтальной оси благодаря поворотному шарниру, следует повернуть объективом в сторону салона.
Ее задача — фиксировать происходящее внутри машины. Производитель указывает, что такая компоновка девайса удобна для применения в таксомоторном бизнесе. Чтобы в случае какого-либо инцидента в салоне авто всегда можно было изучить запись и выяснить, кто и в чем виноват — водитель или пассажиры.
В принципе, подобное устройство поможет и инструктору автошколы оправдаться, если ученик огульно обвинит его в каких-то грехах — от непрофессионализма и грубости до домогательств.
Однако, бегло прошерстив ряд интернет-ресурсов, где аккумулируются ролики, снятые автомобильными видеорегистраторами, мы выяснили, что многие автовладельцы с удовольствием оснащают свои личные авто именно «двухкамерными» девайсами.
Хотя и не занимаются ни перевозками пассажиров, ни обучением начинающих водителей.
Некоторые, например, с удовольствием комментируют происходящее вокруг них на дороге и выкладывают таки ролики с собой в виде главного действующего лица в соцсети, гоняясь за «лайками».
Кое-кто использует такого типа аппарат для фиксации своего общения с дорожной полицией, записывая таким образом на видео не только инспектора ДПС, но и себя в процессе диалога со служивым. Для возможного (в случае какого-либо инцидента) суда такая предусмотрительность может оказаться не лишней.
С «прицелом» на все эти способы применения мы и приступили к знакомству с нашим SilverStone F1 Taxi II. Крепится к лобовому стеклу он с помощью кронштейна на присоске.
Достаточно узкая и вытянутая по горизонтали форма корпуса со скругленными гранями этого гаджета показалась нам достаточно удачной. Благодаря ей можно практически полностью избежать неудобств, связанных с ухудшением обзорности с места водителя.
Висит себе этакая толстенькая «сигарка» почти за салонным зеркалом заднего вида и в глаза не лезет. Узел крепления Taxi II к кронштейну на стекле тут применен простой, но надежный.
Его удобство оценят любители убирать от греха подальше регистратор на время стоянки машины. Интерфейс управления настройками Taxi II, традиционно для SilverStone F1, выполнен просто, логично и интуитивно понятно.
На нижней части прибора, прямо под 1,5-дюймовым экранчиком пристроились пять округлых кнопочек из резиноподобного пластика.
Одна отвечает за включение/выключение аппарата, другая за вход/выход из меню, еще две управляют «стрелочками» для перемещения по нему, и пятая выполняет функцию Enter (или «ОК»), нажатием на которую владелец принимает тот или иной выбор.
Мы, разумеется, выставили настройку видеосъемки на максимум — чтоб писал на уровне Full HD-видео (1920x1080) при 30 к/с. И активировали датчик движения с G-cенсором. С тем, как SilverStone F1 Taxi II снимает днем и при ночном освещении, как фронтальной, так и салонной камерами, читатель может ознакомиться, посмотрев видео.
Ролики, снятые обеими камерами, в отличии от некоторых моделей-конкурентов, тут сохраняются отдельно, а не накладываются одной «картинкой» в другую.
Для автора этих строк стало любопытным открытием то, с каким забавным выражением лица он сидит за рулем.
Особенно смешно это смотрится при «ночной» съемке. Отметим также четкость передачи салонной камерой деталей обстановки на заднем плане, за спиной водителя, при инфракрасной подсветке.
Да и четкость картинки с фронтального объектива тоже радует — номера машин соседей по потоку документирует на хорошем уровне. Выставив чувствительность G-сенсора на среднее значение, выключил и запер машину.
А через минуту качнул ее примерно с такой же силой, с какой толкают, стараясь запустить отклик сигнализации у авто, «мастерски» припаркованных поперек проезда. Чтоб сымитировать некое происшествие с транспортным средством.
Taxi II отреагировал на «качок», сняв коротенький ролик с моим участием. Благо встроенный аккумулятор на 150 мАч позволяет это делать даже при отсутствии электропитания от прикуривателя машины.
Позже протестировал срабатывание датчика движения. Действует. Но выяснилось, что его бессмысленно активировать, когда припарковал машину «мордой» к оживленному тротуару.
Постоянно мельтешащие туда-сюда пешеходы заставляют его постоянно срабатывать, отчего «высаживают» аккумулятор SilverStone F1. То есть такой режим будет актуален, по большей части, либо при парковке в малолюдном месте, либо при кратковременной стоянке.
В общем и целом, гаджет произвел вполне позитивное впечатление своими рабочими возможностями.
А уж с учетом его розничной цены на уровне смешных по нынешним временам 4000 рублей, можно сказать, что просто великолепное!