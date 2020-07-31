За что и как ГИБДД лишает водительских «прав» велосипедистов

Что же делать, оказавшись в такой ситуации? В одиночку справиться с Фемидой, штампующей «лишения» с подачи инспекторов ГИБДД одно за другим, очень сложно. А посему эксперты настоятельно рекомендуют сразу же, как только начинается подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении, общаться за квалифицированной помощью адвокатов.

Взывания к логике, как мы видим, не срабатывают — и ладно сотрудники ГИБДД не идут навстречу «пьяным» или дерзким велосипедистам, но ведь и служители Фемиды тоже выносят возмутительные решения. Конечно, в итоге можно добиться справедливости, пройдя через все круги ада районных, областных и, в конечном счете, Верховного суда. Но сколько на все эти процедуры уходит нервов, времени и средств…

Мораль сей басни такова: лучше — от греха подальше — не садиться на велосипед даже после парочки банок пива, не гонять по тротуарам и сразу же вызывать сотрудников ГИБДД, если по неосторожности был причинен вред чужому имуществу, а то ведь мало ли что.

К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» подробно рассматривал случаи, когда водительских удостоверений лишали граждан на мотоблоках и электросамокатах. Прочитать об этом можно здесь.