За что и как ГИБДД лишает водительских «прав» велосипедистов

Весна 2018 года, Санкт-Петербург. Женщина, катившая по тротуару на велосипеде, сбивает другую женщину — пешехода. Героиня этой истории даже не думала скрываться с места ДТП: напротив — предложила помощь, но пострадавшая от нее отказалась. Как выяснилось позже, потерпевшая в результате наезда получила перелом, который на некоторое время «выбил» ее из рабочего процесса. За компенсацией простоя она обратилась к виновнице — мол, кушать хочется, корми меня теперь — но та на «мировую» не пошла и обратилась в суд.
В итоге велосипедистке вменили сразу два «лишенческих» нарушения — езда по тротуару (ч.2 ст. 12.15 КоАП) и оставление места ДТП (ч.2 ст. 12.27 КоАП). Странно еще, что не предъявили причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП), которое также сулит крупный штраф или езду на общественном транспорте. Вот и покаталась на велике!
Еще один случай для примера — лето 2019-го, Калужская область. Молодой человек двигался на электровелосипеде, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Полицейским показалось, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения: они предложили ему пройти процедуру медосвидетельствования, на что получили весьма предсказуемый отказ. Водитель уверяет, что был трезв, но не стал «дуть в трубочку» чисто из принципа.
В итоге, недолго думая, гаишники составили соответствующий протокол, а согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП, отказ от медосвидетельствования приравнивается к «пьяной» езде. Да, пусть наш герой двигался не на традиционном велосипеде, а на электрическом. Факт остается фактом: это не мотоцикл и даже не мопед, управление которым допускается лишь с «правами».
— Поскольку велосипед к транспортным средствам для целей квалификации главы 12 КоАП РФ (нарушения в области дорожного движения) не относится, то и лишать граждан водительского удостоверения за нарушение Правил дорожного движения в ходе управления велосипедом незаконно, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Иван Спиридонов, юрист Бюро адвокатов «Де-юре».
Согласно действующему законодательству, велосипедист, нарушающий ПДД, может нести ответственность лишь по «своей» ч.2 ст. 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения». Она, напомним, подразумевает наказание в размере 800 рублей вне зависимости от того, какую именно оплошность допустил владелец двухколесного ТС.
Следовательно, в вышеописанных двух случаях велосипедистов должны были привлечь к административной ответственности именно по 12.29 КоАП — наказать рублем, чтобы неповадно было, но никак не отнимать у них водительские удостоверения.
Что же делать, оказавшись в такой ситуации? В одиночку справиться с Фемидой, штампующей «лишения» с подачи инспекторов ГИБДД одно за другим, очень сложно. А посему эксперты настоятельно рекомендуют сразу же, как только начинается подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении, общаться за квалифицированной помощью адвокатов.
Взывания к логике, как мы видим, не срабатывают — и ладно сотрудники ГИБДД не идут навстречу «пьяным» или дерзким велосипедистам, но ведь и служители Фемиды тоже выносят возмутительные решения. Конечно, в итоге можно добиться справедливости, пройдя через все круги ада районных, областных и, в конечном счете, Верховного суда. Но сколько на все эти процедуры уходит нервов, времени и средств…
Мораль сей басни такова: лучше — от греха подальше — не садиться на велосипед даже после парочки банок пива, не гонять по тротуарам и сразу же вызывать сотрудников ГИБДД, если по неосторожности был причинен вред чужому имуществу, а то ведь мало ли что.
К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» подробно рассматривал случаи, когда водительских удостоверений лишали граждан на мотоблоках и электросамокатах. Прочитать об этом можно здесь.