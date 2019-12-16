Почему в Москве водители стали реже превышать скорость

Фото: www.uti.eu.com
Весьма любопытно, что московские вавтовладельцы за последние шесть лет не то, чтобы совсем перестали нарушать скоростной режим, но довольно сильно сократили число таких правонарушений. В причинах изменений в поведении водителей разобрался портал «АвтоВзгляд».

За последние шесть лет автомобилисты Белокаменной стали превышать дозволенную скорость в три раза реже. Об этом рассказали специалисты команды «Яндекс.Навигатора», сравнив общее время поездки с временем, когда водитель ехал с нарушением. Так, в 2013 году «спид лимит» превышали в течение 10% времени. Теперь же это число сократилось до 3%.

Одним из наиболее важных факторов, дисциплинировавших автолюбителей — появление на улицах Москвы большого количества камер фотовидеофиксации. По данным ЦОДД, в 2015 году висело около 800 комплексов, а к этом году их число выросло в 3,5 раза — до 2800.

Отметим, что в исследовании для чистоты результата, дабы исключить влияние погоды и пробок, аналитики брали в расчет лишь превышение более чем на 20 км/ч на дорогах с ограничением в 60 км/ч и только в летние месяцы. Причем не учитывались авто, ехавшие со скоростью до 40 км/ч, потому что они могли парковаться или стоять в заторе.

И не стоит забывать, что штрафы за нарушения скоростного режима могут серьезно ударить по карману. Напомним, что согласно ст. 12.9 КоАП РФ, превышение от 20 км/ч до 40 км/ч карается штрафом в 500 рублей, от 40 до 60 км/ч — 1000—1500 рублей. Если же нарушителя поймают на превышении от 60 км/ч, то его ждет «письмо счастья» на 2000—2500 «деревянных» либо лишение «прав» на срок от четырех до шести месяцев.

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16 декабря 2019
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