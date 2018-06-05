Эксперты назвали самые красивые автомобили в мире

Список лучших дизайнерских достижений в истории мирового автомобилестроения, насчитывающий 100 позиций, составлен при участии группы известных специалистов в этой области, среди которых шеф-дизайнер концерна Hyundai Motor Петер Шрайер и бывший художник BMW и Mercedes-Benz Поль Брак.

По просьбе немецкого издания Autobild каждый из экспертов на свое усмотрение выбирал несколько самых красивых автомобилей при одном условии: решение не должно быть меркантильным. Позиции определялись с учетом количества голосов. Мы расскажем о моделях, которые вошли в пятерку лидеров.