Эксперты назвали самые красивые автомобили в мире

О вкусах, как известно, не спорят. А если речь идет об автомобильном дизайне 1950−60-ых годов, то тут вообще мало у кого возникнет такое желание. Неслучайно шедевры именно из той далекой эпохи преобладают в рейтинге самых красивых машин в истории мирового автопрома. Судите сами.
Список лучших дизайнерских достижений в истории мирового автомобилестроения, насчитывающий 100 позиций, составлен при участии группы известных специалистов в этой области, среди которых шеф-дизайнер концерна Hyundai Motor Петер Шрайер и бывший художник BMW и Mercedes-Benz Поль Брак.
По просьбе немецкого издания Autobild каждый из экспертов на свое усмотрение выбирал несколько самых красивых автомобилей при одном условии: решение не должно быть меркантильным. Позиции определялись с учетом количества голосов. Мы расскажем о моделях, которые вошли в пятерку лидеров.
Jaguar E-Type 1961 г.
Первое место получил английский спорткар Jaguar E-Type. Впервые он предстал перед публикой в марте 1961 года на Женевском автосалоне. Автомобиль не сходил с конвейера в течение тринадцати лет, и, что характерно, имел относительно невысокую цену. Дизайн модели разработал бывший авиационный инженер Малькольм Сэйер. До сих пор в компании Jaguar этот автомобиль по достоинству является предметом особой гордости.
Дебютировав в 1952 году, 175-сильный болид Mercedes-Benz 300 SL (W194) выходил победителем почти во всех гоночных соревнованиях того времени. Премьера гражданской версии купе W198 состоялась в 1954 году на Нью-Йоркском автосалоне, а через три года была выпущена еще одна версия 300 SL в кузове родстер. Внешность автомобиля создана группой дизайнеров под руководством Карла Вильферта. Навесные двери открывались вверх и напоминали взмах крыльев, поэтому 300 SL прозвали «Gull wing» (крыло чайки).
Lamborghini Miura 1966 г.
Третья позиция принадлежит среднемоторному купе Lamborghini Miura, которое выпускалось с 1966 по 1973 год. Дизайн автомобиля разрабатывался в знаменитой студии Bertone мастером Марчело Гандини. Модель продавалась в трех модификациях — P400, P400S и P400SV. В 2006 году, в честь сорокалетия Miura компания Lamborghini выпустила прототип в единственном экземпляре, который так и называется — Miura Concept.
Премьера предсерийного экземпляра Porsche 911 состоялась на автосалоне во Франкфурте в 1962 году, а в продажу машина поступила год спустя. Над дизайном модели трудился внук основателя компании Фердинанд Александр Порше. Первый Porche 911 продержался на конвейере до 1974 года. За это время автомобиль выпускался в восьми различных модификациях и пользовался огромным успехом.
Ferrari 250 GT 1959 г.
В 1953 году компания Ferrari выпустила роскошную туристическую версию гоночного спорткара 250 MM, которая получила индекс 250 GT Europa. До конца 1950-ых вышло несколько версий модели, среди которых были и гоночные, и серийные варианты. Изящный кузов модели создал маэстро Джотто Биццарини.
В ТОП-10 вошли также Citroen DS19 (1955), BMW 507 (1955), Bugatti Type 57 (1934), Ferrari 250 GTO (1962), Alfa Romeo Tipo 33 Stradale (1967).