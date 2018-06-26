Дешевле не бывает: лучшие подержанные автомобили за 20 000 рублей

Пламенная вера в удачу и искренняя надежда на успех не оставят сомнений в том, что у «старичка», купленного за такие деньги, в конце жизни обязательно откроется второе дыхание, и он осилит дорогу на юг и обратно. Даже если до моря придется ехать из Москвы или Петербурга. Мало того, холодный расчет подскажет, что, если после такой освежающей прогулки он будет еще дышать, его вполне можно продать за те же деньги. Или даже наварить!

Хочется надеяться, что расходы на горючее компенсируют незабываемые впечатления от веселого романтического путешествия. Если, конечно, «пенсионера» не разобьет паралич где-нибудь на полустанке под Тулой или Воронежем. Но удача улыбается смелым, и кто не рискует, тот не пьет шампанского! Так что выбираем в Сети на сайтах объявлений самые последние предложения о продаже машин на ходу в ценовом сегменте до 20 000 «деревянных».