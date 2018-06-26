Дешевле не бывает: лучшие подержанные автомобили за 20 000 рублей

Конечно, романтики больших и малых дорог, у кого в венах вместо крови пульсирует бензин, кто жить не может без руля, не задаются банальным вопросом, каким видом транспорта добираться до Черного моря. Самые отчаянные и преданные автолюбители, даже если они нищеброды, у которых нет в собственности машины, смогут решить этот вопрос всего за 20 000 рублей.
Пламенная вера в удачу и искренняя надежда на успех не оставят сомнений в том, что у «старичка», купленного за такие деньги, в конце жизни обязательно откроется второе дыхание, и он осилит дорогу на юг и обратно. Даже если до моря придется ехать из Москвы или Петербурга. Мало того, холодный расчет подскажет, что, если после такой освежающей прогулки он будет еще дышать, его вполне можно продать за те же деньги. Или даже наварить!
Хочется надеяться, что расходы на горючее компенсируют незабываемые впечатления от веселого романтического путешествия. Если, конечно, «пенсионера» не разобьет паралич где-нибудь на полустанке под Тулой или Воронежем. Но удача улыбается смелым, и кто не рискует, тот не пьет шампанского! Так что выбираем в Сети на сайтах объявлений самые последние предложения о продаже машин на ходу в ценовом сегменте до 20 000 «деревянных».
СМЗ С-3Д «Инвалидка»
Самое доступное транспортное средство для того, чтобы весело и с куражом доползти до моря — двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска Серпуховского автозавода, оцененный всего в 15 000 рублей. В СССР такие машинки, оснащенные 12-сильным 0,4-литровым мотором, распространялись через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. Объявление гласит (пунктуация оригинальная): «Год выпуска — 1994. Пробег — 2500 км. Кузов — купе. Состояние — не требует ремонта. На полном ходу. Управления нормальное (не на руле). Документов нет. Только книжка с продажи. Кузов живой, небольшие вмятины (ржавчины нет). Можем помочь с доставкой». Налетай!
Авось повезет, и вы благополучно вернетесь с югов на живом «Запорожце» 1987 года выпуска. Не исключено, что в этом случае о вас напишут в СМИ и вы прославитесь. ЗАЗ 968М с пробегом 50 000 км оснащен 42-сильным мотором объемом 1,2 л. Продавец уверяет, что «Запорожец» на ходу и в хорошем состоянии, но документы на него, увы, не сохранились. В объявлении владелец сетует, что ему жалко отдавать машину на металлолом, поэтому он надеется найти любителя-энтузиаста, которому даже готов сбросить цену. Напомним, что ЗАЗ-968М стал последней модификацией «Запорожца», которая уже выпускалась без знаменитых «ушей» с 1979 по 1994 год.
LADA (ВАЗ-2109)
Зеленая «девятка» 2002 года выпуска с 1,5-литровым мотором мощностью 79 л. с. и пробегом 145 000 км предлагается за 18 500 рублей. К машине прилагается дубликат ПТС. Судя по фотографиям хэтчбека, коррозия насквозь проела кузов, у него помято крыло, нет одной фары и отсутствует переднее пассажирское кресло, зато продавец в тексте объявления уверяет: «Состояние — не требует ремонта. Двигатель, коробка, ходовая в хорошем состоянии — сел и поехал». Некоторые шансы добраться до моря имеются, зато у заднего пассажира есть возможность развалиться во весь рост, вытянув ноги.
Еще один отечественный хэтчбек — Москвич-2141—02 1999 года выпуска с пробегом 235 000 км продается за 19 000 рублей. В советское время экспортные экземпляры назывались загадочным словом «ALEKO», что означало Автозавод Ленинского Комсомола. Машина оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 76 л. с. Комментарий продавца следующий: «Автомобиль на уверенном ходу, все что должно — работает! Недавно поменял передние амортизаторы, масло, фильтры и др. На кузове местами сильная коррозия, местами сквозная, но из дыр не дует! Возможен торг. Сейчас авто на даче, осмотр в Волоколамском районе МО. На продажу готов привезти в Москву, но тогда торга не будет». Так что, если из дыр действительно не дует, то по пути на юг никто не простудится.
Москвич 2140
Транспортное средство, которое уже можно считать раритетом также не даст вам расслабиться в вашем романтическом путешествии. Речь идет о советском долгожителе Москвиче 2140 с пробегом 97 476 км. С ним готовы расстаться за 19 999 рублей. Несмотря на то, что ветерану уже 35 лет (машина 1983 года выпуска), продавец уверяет, что ее техническое состояние хорошее, но имеются некоторые недочеты по кузову. А в конце объявления он оптимистично добавляет: «Авто зверь!!! Торг у капота!» Зверь, оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 75 л. с., имеет оригинал ПТС. Напомним, что Москвич 2140 выпускался в Москве на заводе АЗЛК с 1976 по 1988 год.