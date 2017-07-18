На каких автомобилях ездят порноактрисы

Героям фильмов а-ля «дас ист фантастиш» определенно есть, что рассказать внукам. Да что уж там: и показать есть что. А главное — вырученных за карьеру денег при умеренной их трате может хватить надолго. Только вот с шелестом купюр неслабо увеличиваются и запросы: одни только машины порноактеров чего стоят. Впрочем, судите сами.
САША ГРЕЙ
Американская любительница чего погорячее, странным образом переквалифицировавшаяся из порноактрисы в диск-жокея, ездит исключительно на дорогостоящих элитных автомобилях. В их числе — итальянские суперкары Lamborghini и Ferrari. Но справедливости ради стоит добавить, что были в ее автопарке и Mercedes-Benz, и Cadillac, а в свое время Саше (настоящее имя — Марина Энн Хенцис) удалось покататься даже на LADA Kalina. Причем изделие российского автопрома, не выдержав напора героини «хардкорных» фильмов, сломалось прямо под ней.
АЛИНА HENNESY
Российская порнодива Алина Хеннеси (настоящая фамилия — Еременко) предпочитает не только заниматься сексом в люксовых спорткарах, вроде Ferrari и Lamborghini, но и ездить на них. И, поверьте, обладательнице нескольких «порнографических» премий абсолютно все равно, что о ней думают соотечественники, которые осуждают аморальные поступки актрисы. Кстати, недавно Алина сообщила агентству Nation News, что намерена опробовать себя в роли водительницы КамАЗа, где ей еще ни разу не доводилось придаваться любовным утехам.
ЕЛЕНА БЕРКОВА
Еще одна российская порнозвезда, а по совместительству участница небезызвестного проекта «Дом-2», не стесняется своих автомобильных предпочтений. До Ferrari она, увы, не дотянула, а вот на японские внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и премиальный седан Infiniti M37 S своим непосильным трудом заработать успела. Правда, последнее время в пикантных картинах Лена не снимается, пытаясь устаканиться в роли телеведущей. А что — Кате Самбуке же удалось.
КАТЯ САМБУКА
Кстати, о Самбуке. Екатерина Михайлова, жена режиссера фильмов для взрослых Сергея Михайлова (больше известного, как Боб Джек) не прочь попозировать перед камерой неглиже даже на собственных концертах. Да-да, помимо прочего Катя еще умеет петь, танцевать и рассказывать о всякой всячине на телевидении. Что до излюбленных средств передвижения, то больше всего россиянку устраивают автомобили с открытым верхом немецкой премиальной марки Mercedes-Benz. Впрочем, судя по Инстаграму, не брезгует она и спорткарами: Audi R8 — прямое тому доказательство.
BREE OLSON
Сексапильная блондинка Бри Олсон (настоящее имя — Рейчел Мари Оберлин), проживающая в США, имеет не только украинские корни, но и формы. Благодаря им она сумела обзавестись собственным домом, «заряженным» японским седаном Lexus GS F и завидным голливудским женихом Чарли Шином. Впрочем, последнего она потеряла так же быстро, как и обрела. А вот от любимой машины, как и от «рабочего» лимузина Lincoln Town Car избавляться пока не спешит.
JENNA JAMESON
Обладательница титула «Королева порноиндустрии» Дженна Джеймсон (настоящее имя — Дженифер Мари Массоли) до того, как ушла из этого бизнеса, считалась одной из самых высокооплачиваемых американских порноактрис в мире. Поэтому не стоит удивляться тому, что в гараже у видавшей виды бисексуалки имеются Rolls-Royce, Lamborghini и прочие Mercedes-Maybach. На пике славы растатуированная красотка со своим супругом открыли крупнейшую в США студию по изготовлению фильмов для взрослых. Правда, спустя несколько лет она осталась и без студии, и без мужа.