На каких автомобилях ездят порноактрисы

JENNA JAMESON

Обладательница титула «Королева порноиндустрии» Дженна Джеймсон (настоящее имя — Дженифер Мари Массоли) до того, как ушла из этого бизнеса, считалась одной из самых высокооплачиваемых американских порноактрис в мире. Поэтому не стоит удивляться тому, что в гараже у видавшей виды бисексуалки имеются Rolls-Royce, Lamborghini и прочие Mercedes-Maybach. На пике славы растатуированная красотка со своим супругом открыли крупнейшую в США студию по изготовлению фильмов для взрослых. Правда, спустя несколько лет она осталась и без студии, и без мужа.