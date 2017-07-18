На каких автомобилях ездят порноактрисы

Фото: pixabay.com
Для одних съемки в кино для взрослых — это мучительные испытания, для других — работа мечты, но в том и другом случае игра стоит свеч. Ведь гонорары топовых звезд порноиндустрии порой даже больше, чем нескромные зарплаты наших чиновников.
Мирон Горин

Героям фильмов а-ля «дас ист фантастиш» определенно есть, что рассказать внукам. Да что уж там: и показать есть что. А главное — вырученных за карьеру денег при умеренной их трате может хватить надолго. Только вот с шелестом купюр неслабо увеличиваются и запросы: одни только машины порноактеров чего стоят. Впрочем, судите сами.

Фото: instagram

САША ГРЕЙ

Американская любительница чего погорячее, странным образом переквалифицировавшаяся из порноактрисы в диск-жокея, ездит исключительно на дорогостоящих элитных автомобилях. В их числе — итальянские суперкары Lamborghini и Ferrari. Но справедливости ради стоит добавить, что были в ее автопарке и Mercedes-Benz, и Cadillac, а в свое время Саше (настоящее имя — Марина Энн Хенцис) удалось покататься даже на LADA Kalina. Причем изделие российского автопрома, не выдержав напора героини «хардкорных» фильмов, сломалось прямо под ней.

Фото: instagram

АЛИНА HENNESY

Российская порнодива Алина Хеннеси (настоящая фамилия — Еременко) предпочитает не только заниматься сексом в люксовых спорткарах, вроде Ferrari и Lamborghini, но и ездить на них. И, поверьте, обладательнице нескольких «порнографических» премий абсолютно все равно, что о ней думают соотечественники, которые осуждают аморальные поступки актрисы. Кстати, недавно Алина сообщила агентству Nation News, что намерена опробовать себя в роли водительницы КамАЗа, где ей еще ни разу не доводилось придаваться любовным утехам.

Фото: instagram

ЕЛЕНА БЕРКОВА

Еще одна российская порнозвезда, а по совместительству участница небезызвестного проекта «Дом-2», не стесняется своих автомобильных предпочтений. До Ferrari она, увы, не дотянула, а вот на японские внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и премиальный седан Infiniti M37 S своим непосильным трудом заработать успела. Правда, последнее время в пикантных картинах Лена не снимается, пытаясь устаканиться в роли телеведущей. А что — Кате Самбуке же удалось.

Фото: instagram

КАТЯ САМБУКА

Кстати, о Самбуке. Екатерина Михайлова, жена режиссера фильмов для взрослых Сергея Михайлова (больше известного, как Боб Джек) не прочь попозировать перед камерой неглиже даже на собственных концертах. Да-да, помимо прочего Катя еще умеет петь, танцевать и рассказывать о всякой всячине на телевидении. Что до излюбленных средств передвижения, то больше всего россиянку устраивают автомобили с открытым верхом немецкой премиальной марки Mercedes-Benz. Впрочем, судя по Инстаграму, не брезгует она и спорткарами: Audi R8 — прямое тому доказательство.

Фото: instagram

BREE OLSON

Сексапильная блондинка Бри Олсон (настоящее имя — Рейчел Мари Оберлин), проживающая в США, имеет не только украинские корни, но и формы. Благодаря им она сумела обзавестись собственным домом, «заряженным» японским седаном Lexus GS F и завидным голливудским женихом Чарли Шином. Впрочем, последнего она потеряла так же быстро, как и обрела. А вот от любимой машины, как и от «рабочего» лимузина Lincoln Town Car избавляться пока не спешит.

Фото: instagram

JENNA JAMESON

Обладательница титула «Королева порноиндустрии» Дженна Джеймсон (настоящее имя — Дженифер Мари Массоли) до того, как ушла из этого бизнеса, считалась одной из самых высокооплачиваемых американских порноактрис в мире. Поэтому не стоит удивляться тому, что в гараже у видавшей виды бисексуалки имеются Rolls-Royce, Lamborghini и прочие Mercedes-Maybach. На пике славы растатуированная красотка со своим супругом открыли крупнейшую в США студию по изготовлению фильмов для взрослых. Правда, спустя несколько лет она осталась и без студии, и без мужа.

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18 июля 2017
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