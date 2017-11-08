Почему не стоит продавать авто через три года

Статистические данные напрочь опровергают устоявшееся мнение, что большинство скидывает свой автомобиль после трехлетней эксплуатации. Судите сами — по состоянию на 1 июля нынешнего года средний возраст легковушек по России составляет 12,5 лет. При этом каждая третья машина — старше 15 лет! Столь продолжительный срок владения, конечно же, не свидетельствует о хорошей жизни. Но такова реальность, совершенно неприемлемая для автопроизводителей, официальных дилеров, банков и страховых компаний, задача которых состоит в том, чтобы заставить приобретать свою продукцию как можно в больших объемах и менять ее как можно чаще.

Следовательно, если у вас нет желания работать на их карман, или бежать вприпрыжку за изменчивой модой, то остановитесь и подумайте — какие конкретно у вас есть резоны для продажи старой машины и покупки новой.

Если автомобиль по прошествии трех лет не разваливается, не требует постоянно мелкого ремонта — не удивляйтесь, такое до сих пор случается довольно часто — то какая надобность спешно от него избавляться? Нет нужды напоминать: чем внимательнее и бережнее вы к нему относились во время гарантийного периода, тем вероятнее, что он вам отплатит верной службой и после окончания гарантии. Да если даже машина и потребует ремонта, то стоит оценить, что выйдет дороже — услуги автосервиса или продажа старого авто с неизбежной потерей в цене и покупка нового, который стоит значительно дороже.