Почему не стоит продавать авто через три года

Откуда взялось само это магическое число «три»? Очень просто — большинство автопроизводителей дает на свои машины именно трехлетнюю гарантию. А поскольку всем известно, что авто ныне делается одноразовым, и ломается оно сразу после окончания гарантийного срока, то расставаться с ним надо тут же без сожаления, чтобы затем не платить кровные денежки за перманентный ремонт.
Стоит оговорить один важный момент. Российских автовладельцев условно можно разделить на три категории: богатые, небогатые и понтярщики. Естественно, у представителей всех трех групп отношение к автомобилю разное. У богатых свои причуды, а понтярщиками руководят отнюдь не рациональные соображения — их задача казаться состоятельными и успешными. Именно эти две категории задают тон общественного мнения, хотя подавляющее большинство в России — люди небогатые. Проблемами этих последних мы и займемся.