Почему не стоит продавать авто через три года

Фото: www.usedcarbuyers.co.nz
Большинство отечественных автовладельцев уверено, что продавать машину, в свое время приобретенную новой, необходимо через три года. Однако подобное единодушие никоим образом не свидетельствует о неоспоримой истинности подобного мнения. Есть кое-какие аргументы и против него.
Эдуард Раскин

Откуда взялось само это магическое число «три»? Очень просто — большинство автопроизводителей дает на свои машины именно трехлетнюю гарантию. А поскольку всем известно, что авто ныне делается одноразовым, и ломается оно сразу после окончания гарантийного срока, то расставаться с ним надо тут же без сожаления, чтобы затем не платить кровные денежки за перманентный ремонт.

Стоит оговорить один важный момент. Российских автовладельцев условно можно разделить на три категории: богатые, небогатые и понтярщики. Естественно, у представителей всех трех групп отношение к автомобилю разное. У богатых свои причуды, а понтярщиками руководят отнюдь не рациональные соображения — их задача казаться состоятельными и успешными. Именно эти две категории задают тон общественного мнения, хотя подавляющее большинство в России — люди небогатые. Проблемами этих последних мы и займемся.

фото: instamotor.com

Статистические данные напрочь опровергают устоявшееся мнение, что большинство скидывает свой автомобиль после трехлетней эксплуатации. Судите сами — по состоянию на 1 июля нынешнего года средний возраст легковушек по России составляет 12,5 лет. При этом каждая третья машина — старше 15 лет! Столь продолжительный срок владения, конечно же, не свидетельствует о хорошей жизни. Но такова реальность, совершенно неприемлемая для автопроизводителей, официальных дилеров, банков и страховых компаний, задача которых состоит в том, чтобы заставить приобретать свою продукцию как можно в больших объемах и менять ее как можно чаще.

Следовательно, если у вас нет желания работать на их карман, или бежать вприпрыжку за изменчивой модой, то остановитесь и подумайте — какие конкретно у вас есть резоны для продажи старой машины и покупки новой.

Если автомобиль по прошествии трех лет не разваливается, не требует постоянно мелкого ремонта — не удивляйтесь, такое до сих пор случается довольно часто — то какая надобность спешно от него избавляться? Нет нужды напоминать: чем внимательнее и бережнее вы к нему относились во время гарантийного периода, тем вероятнее, что он вам отплатит верной службой и после окончания гарантии. Да если даже машина и потребует ремонта, то стоит оценить, что выйдет дороже — услуги автосервиса или продажа старого авто с неизбежной потерей в цене и покупка нового, который стоит значительно дороже.

Фото: www.edmunds.com

Многие владельцы подержанных легковушек не страхуют их по дорогому КАСКО, ограничиваясь необходимым ОСАГО. С новой машиной, как правило, такой финт не прокатывает, что вынуждает владельца ежегодно отстегивать страховщикам немалую сумму. Это тоже аргумент в пользу более поздней смены автомобиля. Если у вас не менялось семейное или общественное положение, настоятельно требующее более вместительной или престижной модели, также нет смысла заморачиваться куплей-продажей.

Что касается снижения продажной цены, то тут каждый волен считать свои убытки так, как ему сподручнее. Однако надо помнить, что основная потеря стоимости происходит в момент выезда новой машины из автосалона, который единым махом превращает ее в подержанную. Также весьма чувствительна для кошелька именно первая «трехлетка» — цена, за которую автомобиль готовы взять на вторичке, снижается на 10—15% ежегодно в зависимости от марки и начального прайса. Затем падение стоимости заметно замедляется.

Конечно, если ваш любимец вам разонравился, то тут никуда не попрешь — надо менять. Но, в любом случае, не стоит поддаваться разнузданной пропаганде производителей, всеми правдами и неправдами затаскивающих вас в автосалоны. Лучше принимать решение на трезвую голову с учетом всех финансовых и житейских факторов.

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8 ноября 2017
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