Как возвращают «права», отобранные за отказ пройти медосвидетельствование

Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» под управлением Владимира Аносова была остановлена патрульными ГИБДД на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Поведение автомобилиста инспекторам показалось странным, и они предложили пройти ему медицинское освидетельствование на предмет опьянения. Водитель отказался. Тогда на него составили протокол по ч. 1 ст.12.26 КоАП за отказ от «продувки». По ней где водителю грозили лишение «прав» на 1 год и штраф в 30 000 рублей.

Все было в рамках закона, кроме одной детали: «гаишники» умудрились потерять оригинал протокола. И, не придумав ничего лучше, переписали его на новом бланке, указав там дату нарушения. Водителю, кстати, его экземпляры оформляемых в таких случаях документов, служивые почему-то вручить не смогли.

Все это не помешало им направить административное дело в мировой суд. Последний, видимо не заметив фактического подлога, постановил отобрать «права» у водителя и оштрафовать его.