Как возвращают «права», отобранные за отказ пройти медосвидетельствование

Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» под управлением Владимира Аносова была остановлена патрульными ГИБДД на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Поведение автомобилиста инспекторам показалось странным, и они предложили пройти ему медицинское освидетельствование на предмет опьянения. Водитель отказался. Тогда на него составили протокол по ч. 1 ст.12.26 КоАП за отказ от «продувки». По ней где водителю грозили лишение «прав» на 1 год и штраф в 30 000 рублей.
Все было в рамках закона, кроме одной детали: «гаишники» умудрились потерять оригинал протокола. И, не придумав ничего лучше, переписали его на новом бланке, указав там дату нарушения. Водителю, кстати, его экземпляры оформляемых в таких случаях документов, служивые почему-то вручить не смогли.
Все это не помешало им направить административное дело в мировой суд. Последний, видимо не заметив фактического подлога, постановил отобрать «права» у водителя и оштрафовать его.
Гражданина такой поворот событий не устроил, и он оспорил приговор в Свердловском областном суде. Но там решили, что разгильдяйство «гаишников» — не повод отменять решение мирового суда. Однако на сторону водителя встал только Верховный суд.
Он принял к сведению факт того, что инспекторы ДПС потеряли доказательства по делу и нарушили закон, составив новые протоколы в отсутствии водителя. ВС также отметил нарушения при вынесении приговора, допущенные двумя нижестоящими судами. В результате, Верховный суд усомнился в том, что сотрудники ГИБДД на самом деле предлагали водителю Андросову пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Соответственно, был поставлен под сомнение и его отказ это сделать.
Высшая судебная инстанция отменила постановления низших судов и прекратила производство по делу. Таким образом, «права» и 30 000 штрафа вернулись к везучему владельцу «Волги».