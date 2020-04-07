LADA Кам4атка: названы запатентованные названия для будущих моделей АВТОВАЗА

Сегодня АВТОВАЗ предлагает автомобили пяти семейств под именами LADA Granta, Vesta, XRAY, Largus и 4x4. И с конца декабря российскому автогиганту полностью принадлежит название Niva. Но, как оказалось, в запасе у бренда имеется еще множество интересных наименований, пока нигде не засветившихся.

Товарные знаки, запатентованные не только для автомобилей, но и для прочих товаров и услуг, обнародовал "Российская газета' со ссылкой на закрытую базу Роспатента. Так, только в 2012 году Волжский автозовод зарегистрировал пять имен: LADA Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia и Quanta.

В 2015 году марка положила в «копилку» еще девять — Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga и Preosa. Позже, автостроитель «застолбил» еще несколько наименований, среди них — Kvest, Onega, Кам4атка и Xray X. Причем все эти товарные знаки АВТОВАЗ может использовать в любой момент.

Между тем, отечественная марка анонсировала выход на рынок LADA XRAY Cross в особой версии Instinct: хетчбэк с подретушированной внешностью и новой мультимедийной системой уже поставили на конвейер. По некоторым данным, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в этом году в новой версии представят и «Весту», а также ожидаются обновленые Largus и Niva.