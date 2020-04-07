LADA Кам4атка: названы запатентованные названия для будущих моделей АВТОВАЗА

Фото: LADA
Собирается ли АВТОВАЗ в ближайшее время порадовать своих поклонников новыми моделями, пока неизвестно. Зато рассекречены названия, запатентованные Волжским заводом для своей продукции за последние несколько лет.

Сегодня АВТОВАЗ предлагает автомобили пяти семейств под именами LADA Granta, Vesta, XRAY, Largus и 4x4. И с конца декабря российскому автогиганту полностью принадлежит название Niva. Но, как оказалось, в запасе у бренда имеется еще множество интересных наименований, пока нигде не засветившихся.

Товарные знаки, запатентованные не только для автомобилей, но и для прочих товаров и услуг, обнародовал "Российская газета' со ссылкой на закрытую базу Роспатента. Так, только в 2012 году Волжский автозовод зарегистрировал пять имен: LADA Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia и Quanta.

В 2015 году марка положила в «копилку» еще девять — Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga и Preosa. Позже, автостроитель «застолбил» еще несколько наименований, среди них — Kvest, Onega, Кам4атка и Xray X. Причем все эти товарные знаки АВТОВАЗ может использовать в любой момент.

Между тем, отечественная марка анонсировала выход на рынок LADA XRAY Cross в особой версии Instinct: хетчбэк с подретушированной внешностью и новой мультимедийной системой уже поставили на конвейер. По некоторым данным, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в этом году в новой версии представят и «Весту», а также ожидаются обновленые Largus и Niva.

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7 апреля 2020
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