В России выстроились очереди за грузовиками Ford Transit

Напомним, что производство Ford Transit по технологии полного цикла налажено на заводе «Соллерс Форд», что расположен неподалеку от Елабуги. Линейка базовых версий включает фургон, автобус и шасси, притом клиенту доступны 3 длины колесной базы, 2 высоты крыши и все типы привода, включая полный. На сегодняшний день гамма спецверсий насчитывает 170 различных модификаций.

Потому неудивительно, что на российском рынке новых LCV сложился повышенный спрос на «Транзиты». Более того, ключевые клиенты уже разместили крупные заказы на первую половину 2022 года! Так что конвейер будет работать «по полной».

Кстати, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в наступившем году Ford Transit российской сборки ждут грандиозные перемены. Модель примерит новый двигатель, автоматическую коробку и получит другой интерьер. Впрочем, давайте по порядку.