Власти внезапно ослабили хватку ставшего бессмысленным «налога на роскошь»

Сложившаяся ситуация оказалась крайне выгодной властям, ведь собранные деньги уходят напрямую муниципалитетам. Однако автомобилисты возмущены таким положением дел: сейчас даже средняя стоимость новой легковушки на российском рынке перевалила за 2 000 000 рублей, так что отметка в 3 000 000 перестала считаться чем-то запредельным.

Приведем пример. В этом году от марки Chevrolet «роскошью» признан кроссовер Traverse, а от Kia — Stinger GT и Mohave. У Toyota повышенной ставкой облагаются Highlander и Fortuner, у Mazda — CX-9, у Nissan — Murano и Pathfinder. Продолжают список «псевдороскошных» моделей Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq и Subaru Outback, а также трио от марки Volkswagen — Teramont, Amarok и Multivan.

В итоге, если поначалу налоговый перечень состоял из 191 автомобиля, то сейчас он разросся до немыслимых 1300 позиций. Однако Минпромторг, несмотря на многочисленные обращения сограждан, отказывался принимать во внимание очевидную абсурдность составляемых им списков.

Тем удивительнее, что Минпромторг, Минфин и ФНС вдруг сели за стол переговоров, чтобы пересмотреть параметры «налога на роскошь»! Правда, как отмечает Autonews, чиновникам только предстоит определить величину, на которую поднимется планка.

И это, пожалуй, единственная радостная новость от нашего правительства за последнее время. Ведь другая инициатива, пришедшая из высоких кабинетов, наоборот преисполнена идеей «наказать и не пущать»: в России на прикол насильно поставят десятки тысяч снегоходов и квадроциклов.