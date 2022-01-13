Почему суды больше не отменяют незаконные штрафы за парковку

В мае прошлого года корреспондент портала «АвтоВзгляд» получил четыре штрафа за неоплату парковки на тихой Лихоборской набережной в Головинском районе Москвы. И нет, требование рассчитаться за парковку не было проигнорировано из-за вопиющей наглости или банальной невнимательности. Просто эта улочка всегда была бесплатной. А когда власти включили ее в тарифную зону, никто об этом не уведомил!

Дорожники — вернее, стояночники — нарушили ст. 13 Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Напомним, там говорится о том, что платная стоянка должна обозначаться соответствующими знаками, разметкой, а также «комплектоваться» автоматизированной системой оплаты.

Да-да, так бывает. Парковку в тарифную зону включили, плату взимать начали, а сделать все остальное — установить знаки, нанести разметку и «воткнуть» паркомат — ответственные лица случайно или специально забыли. Хотя, справедливости ради, позднее одна табличка на Головинской набережной появилась. Одна! На участке протяженностью 800 метров. Да и та была видна только тем, кто заезжал со стороны Валаамской улицы. Впрочем, чему удивляться — в нашей стране редко бывает иначе.