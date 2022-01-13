Почему суды больше не отменяют незаконные штрафы за парковку

В мае прошлого года корреспондент портала «АвтоВзгляд» получил четыре штрафа за неоплату парковки на тихой Лихоборской набережной в Головинском районе Москвы. И нет, требование рассчитаться за парковку не было проигнорировано из-за вопиющей наглости или банальной невнимательности. Просто эта улочка всегда была бесплатной. А когда власти включили ее в тарифную зону, никто об этом не уведомил!
Дорожники — вернее, стояночники — нарушили ст. 13 Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Напомним, там говорится о том, что платная стоянка должна обозначаться соответствующими знаками, разметкой, а также «комплектоваться» автоматизированной системой оплаты.
Да-да, так бывает. Парковку в тарифную зону включили, плату взимать начали, а сделать все остальное — установить знаки, нанести разметку и «воткнуть» паркомат — ответственные лица случайно или специально забыли. Хотя, справедливости ради, позднее одна табличка на Головинской набережной появилась. Одна! На участке протяженностью 800 метров. Да и та была видна только тем, кто заезжал со стороны Валаамской улицы. Впрочем, чему удивляться — в нашей стране редко бывает иначе.
За четыре дня парковки на вроде бы бесплатной улочке «накапало» 20 000 рублей — крепкий удар по бюджету. Да и не только в деньгах дело: что за отношение такое к гражданам, почему водители должны страдать из-за чьей-то безответственности? Хотя это сложно назвать безответственностью — скорее, ловушкой. А потому мы, ни секунды не колеблясь, решили дать АМПП бой. Шансы выиграть были невелики, но надежда, как известно, умирает последней.
Первым делом, разумеется, попытались обжаловать штрафы в АМПП. Под чутким руководством опытного юриста, выигравшего не одно «парковочное» дело в столичных судах, подробно описали проблему, привели весомые аргументы, подкрепили доводы фотографиями с разных ракурсов. Но, увы, эта битва была проиграна: сотрудник, изучивший материалы (вероятно, с закрытыми глазами), «состряпал» четыре отписки и оставил штрафы в силе.
Что ж, мы не отчаялись и обратились к Фемиде. Да, пришлось немного побегать между офисом «Московского транспорта» и Головинским судом, подождать четыре месяца, обнаружить на голове пару седых волосков. Но оно того стоило: все случилось на первом же заседании. Судья бегло ознакомилась с материалами и вынесла решение в нашу пользу. Но не все так просто. Это был праздник со слезами на глазах.
Соль в том, что нашего корреспондента «оправдали» вовсе не из-за того, что ЦОДД и прочие «организаторы» проигнорировали процедуру и нарушили закон. Все потому, что штрафы выписали на основе данных, полученных с «ПаркНет-М» — то есть с подачи пешего контролера АМПП. А Верховный суд РФ ранее постановил: вынесение постановления в упрощенном порядке при фотофиксации «с рук» недопустимо.
Беда в том, что после добровольной сертификации ПАК ПМ московские чиновники каким-то образом убедили судей в том, что «ручной» способ фиксации нарушений более, чем законен, и те уже начали отказывать автовладельцам, ссылающимся на пренебрежение процедурой. Мы же, по словам нашей судьи, «проскочили» лишь потому, что «оштрафились» в мае, до всех этих «нововведений».
Мораль сей басни такова: поскольку надеяться на Фемиду больше не приходится, всегда проверяйте незнакомые (а вообще-то и знакомые тоже) парковки на предмет «платности». И касается это всех, не только столичных водителей — в наступившем году история с ПАК ПМ выйдет на федеральный уровень. А если неприятность таки настигнет, и несправедливое «письмо счастье» упадет в ваш ящик, боритесь. Ведь только так, массово выступая против беззакония, мы можем добиться справедливости.