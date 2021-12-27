Как лизинг и каршеринг «убивают» кредит и аренду

Банкиры если и дают ссуды, то под немалый процент и при условии серьезного первоначального взноса за приобретаемый автомобиль. Такие условия потянуть может далеко не каждый малый бизнес. Особенно если он все еще не «отошел» от последствий «пандемийных» неурядиц в экономике. А машина нужна, чтобы хоть как-то развиваться дальше — и не завтра, а сегодня. Таким образом, предприниматель практически безальтернативно приходит к необходимости прибегнуть к услугам лизинговой компании.

Ей не настолько важна кредитная история потенциального клиента. Например, одна из схем работы лизингодателя подразумевает, что клиент не должен выплачивать полную стоимость машины. Он, фактически, «покупает» ее на несколько лет, перечисляя лизинговой компании не полную стоимость транспортного средства (как при кредите), а лишь ее часть, например — половину цены.

По истечении 3—5 лет (срока договора лизинга) клиент просто возвращает авто лизингодателю. А сам пересаживается на новую машину и опять оплачивает половину цены. Получается, что предприниматель сразу может начать зарабатывать с помощью автомобиля, а платить за него приходится гораздо меньше, чем пришлось бы банку по кредиту. В схеме лизинга скрыта еще парочка полезных «бонусов» для бизнесмена.