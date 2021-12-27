Как лизинг и каршеринг «убивают» кредит и аренду

Каршеринг, пожалуй, самый рельефный пример нового, получающего все большую популярность типа владения. Но и самый «неурегулированный» с точки зрения законодательства. Более привычный механизм шеринговой экономики — лизинг. Нечто среднее между каршерингом и кредитом, но зато с четко проработанной законодательной базой. По этой причине лизинг автомобиля, в отличии от каршеринга, подходит не только физлицам, но и малым предприятиям, и индивидуальным предпринимателям, не говоря уже о крупном бизнесе.
Реальные экономические процессы таковы, что и простых граждан, и предпринимателей сейчас буквально выдавливает из области кредитов в сферу лизинга автотранспорта. Судите сами. Для малого бизнеса приобретение машины сразу за полную цену — зачастую неподъемная задача. Кредит в банке — тоже под большим вопросом, поскольку кредитные организации крайне придирчивы в отношении мелких коммерческих заемщиков, отмечают эксперты.
Банкиры если и дают ссуды, то под немалый процент и при условии серьезного первоначального взноса за приобретаемый автомобиль. Такие условия потянуть может далеко не каждый малый бизнес. Особенно если он все еще не «отошел» от последствий «пандемийных» неурядиц в экономике. А машина нужна, чтобы хоть как-то развиваться дальше — и не завтра, а сегодня. Таким образом, предприниматель практически безальтернативно приходит к необходимости прибегнуть к услугам лизинговой компании.
Ей не настолько важна кредитная история потенциального клиента. Например, одна из схем работы лизингодателя подразумевает, что клиент не должен выплачивать полную стоимость машины. Он, фактически, «покупает» ее на несколько лет, перечисляя лизинговой компании не полную стоимость транспортного средства (как при кредите), а лишь ее часть, например — половину цены.
По истечении 3—5 лет (срока договора лизинга) клиент просто возвращает авто лизингодателю. А сам пересаживается на новую машину и опять оплачивает половину цены. Получается, что предприниматель сразу может начать зарабатывать с помощью автомобиля, а платить за него приходится гораздо меньше, чем пришлось бы банку по кредиту. В схеме лизинга скрыта еще парочка полезных «бонусов» для бизнесмена.
Дело в том, что в ряде регионов малый бизнес может получить ряд преференций от государства. Например в виде субсидий на первоначальный взнос или возмещение части процентной ставки по лизинговым платежам — в рамках федеральных и региональных программ господдержки.
Кстати, и допоборудование автомобиля также может оказаться для клиента менее затратным делом — если заказывать его у лизингодателя. Ведь последний приобретает его у производителя в больших масштабах и потому — по сниженным ценам.
Кроме того, лизинг очень выгоден для юрлиц, поскольку на него они имеют право оформить компенсацию НДС. Масштабы экономии достигают 20% от всей суммы сделки. И в некоторых случаях выходит, что взять машину в лизинг оказывается дешевле, чем купить ее в салоне за наличные.
Помимо финансовых плюсов, у лизинга, по сравнению с кредитом, есть и юридические преимущества. Так, в случае с ИП, покупателю машины не нужно вносить залог или искать поручителей. Ведь машина, по документам, остается в собственности компании-лизингодателя. Ей, в отличии от банка, иной раз требуется от покупателя минимум документов: выписка из ЕГРЮЛ, копии паспортов учредителей — и все!
Кроме того, банки-кредиторы никак не касаются вопросов эксплуатации кредитной машины. Поскольку это просто не их профиль. Их дело — выдать заемщику деньги и следить за тем, чтобы он вовремя их возвращал. А лизинговая компания может помочь и со страховкой, и с регистрацией машины в ГИБДД, и с ее технически обслуживанием, и с реализацией устаревшей техники, в конце концов.
Но тут неизбежно возникает вопрос: почему, если лизинг настолько хорош, удобен и недорог, им не пользуются буквально все вокруг? Причина проста: мало кто знает о его плюсах, но при этом многие считают, что иметь автомобиль в собственности — априори надежнее.
Однако обе эти причины временные: переход от постоянного к периодичному владению машиной идет неотвратимо и уже в скором времени кредит на авто вполне может превратиться в экзотику.