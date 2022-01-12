Новая LADA Vesta порвет рынок неожиданными обновлениями

Дебют обновленной LADA Vesta, пожалуй, станет одним из главных автомобильных событий этого года. Пока подробностей мало, но сегодня стало известно, что у «Весты» появятся новые опции и системы. Предположим, что это может быть более продвинутый мультимедиа-комплекс и какие-то помощники водителю. Также можно говорить о дальнейшем развитии сервиса LADA Connect.

Обновится и седан Vesta Sport. Но тут, как портал «АвтоВзгляд» узнал на пресс-конференции, посвященной итоговым результатам бренда LADA за прошлый год, цель разработчиков в оптимизации. То есть инженеры могут сконцентрироваться на изменении настроек силового агрегата и подвески. Напомним, что сейчас Vesta Sport — это самый доступный «заряженный» автомобиль и он должен эту доступность сохранить.

Напомним также, что последнее серьезное обновление «Весты» произошло осенью 2019 года. Тогда модель получила французский мотор и вариатор.