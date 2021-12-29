Умеют ли на самом деле российские автосервисы обслуживать «гибриды» и электрокары

Среди сервисных станций технического обслуживания 54% заявили о полной готовности к приему гибридных автомобилей. Такими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились специалисты Valvoline, инициировавшие исследование в содружестве с аналитиками Gruzdev Analyze. Про электрокары же решили тактично умолчать…

Согласно опросу, 46% техцентров не возьмутся даже за замену масла в «гибридах». И не потому, что не умеют, а попросту не видят в подобной услуге выгоды. Так, 58% респондентов из автосервисной сферы уверены — эти работы принесут им дохода меньше, чем при замене масла в автомобиле с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Впрочем, сервисменам ничего не мешает поднять цены, как это, к слову, случилось в сегменте автопродаж. Правда, Минпромторг уже отреагировал на произвол торгашей, решив ограничить размер максимальной наценки, которую делают розничные продавцы автомобилями, на уровне 10%.