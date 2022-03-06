Торг уместен: можно ли сегодня купить китайскую машину в России

На российском рынке новых автомобилей последние дни — полная неразбериха. Одни бренды объявляют о временном прекращении поставок, другие — о продолжении сотрудничества во что бы то ни стало, третьи — отмалчиваются. Пока суету по большей части вносят европейцы: азиаты заняли выжидающую позицию. Впрочем, не исключено, что и они в ближайшее время пойдут в активную атаку, пугая россиян своими уходами…

Итак, что известно на сегодняшний день? Из игры временно (а, может, и навсегда) выбыли американские Chevrolet, Cadillac, Ford. Из европейцев — Jaguar Land Rover, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Volvo, Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz. Некоторые азиаты (Hyundai и Nissan) пожаловались на проблемы своих российских заводов, вызванные сбоями в поставках комплектующих. Трудности испытывает и отечественный АВТОВАЗ, чьи модели на 20% состоят из импортных деталей.

А что же происходит у «китайцев»? Как они ведут себя в сложившейся ситуации и что намерены делать дальше?