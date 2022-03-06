Торг уместен: можно ли сегодня купить китайскую машину в России

На российском рынке новых автомобилей последние дни — полная неразбериха. Одни бренды объявляют о временном прекращении поставок, другие — о продолжении сотрудничества во что бы то ни стало, третьи — отмалчиваются. Пока суету по большей части вносят европейцы: азиаты заняли выжидающую позицию. Впрочем, не исключено, что и они в ближайшее время пойдут в активную атаку, пугая россиян своими уходами…
Итак, что известно на сегодняшний день? Из игры временно (а, может, и навсегда) выбыли американские Chevrolet, Cadillac, Ford. Из европейцев — Jaguar Land Rover, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Volvo, Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz. Некоторые азиаты (Hyundai и Nissan) пожаловались на проблемы своих российских заводов, вызванные сбоями в поставках комплектующих. Трудности испытывает и отечественный АВТОВАЗ, чьи модели на 20% состоят из импортных деталей.
А что же происходит у «китайцев»? Как они ведут себя в сложившейся ситуации и что намерены делать дальше?
Начнем с самой популярной, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, марки — Haval. Она поставки не приостанавливала, в штатном режиме функционирует и завод под Тулой. Вероятно, все так и останется. По крайней мере, когда военная спецоперация на Украине только началась, Great Wall Motors (материнская компания Haval) выступила с заявлением о том, что намерена бросить все усилия на сохранение бизнеса в РФ.
С Chery — вторым по востребованности российским потребителем брендом — немного сложнее. Дилеры работают, но только с тем, что есть в наличии. Новые авто дистрибьютор не закупает — и дело не в логистике, а в деньгах. Прежде, чем возобновить поставки, необходимо решить вопрос с ценами, ведь рубль из-за сложившейся ситуации сильно штормит, а производство Chery и Exeed не локализовано. В общем, если эти китайцы в ближайшее время ничего не придумают, то мы их временно потеряем.
Ровно то же происходит с Geely — маркой, замыкающей ТОП-3. Сначала в СМИ появилась «инсайдерская» информация, что компания приостанавливает продажи, а чуть позже с официальным заявлением выступили и сами представители бренда. Поставки из-за экономических трудностей действительно приостановлены, но покидать наш рынок Geely не планирует. К слову, все прайс-листы со своего сайта китайцы убрали — мол, интересуйтесь ценниками у дилеров.
А вот Changan сворачивает свою деятельность, но… в Беларуси. Напомним, что там, на заводе «Юнисон», до недавнего времени производили кроссоверы CS35 Plus и CS75 FL — в том числе для российского рынка. Поставки CS55 — третьей модели в линейке «Чанъань» — судя по всему, тоже поставили на паузу. На эту мысль наводит отсутствие на сайте прайсов: как у Geely, «уточняйте цены у дилеров». Официальных же заявлений нет.
FAW и JAC действуют более решительно: российские дилеры этих марок совсем приостановили продажи — даже тех автомобилей, что пылятся на складах. Головные офисы запретили ретейлерам принимать заказы и выдавать машины до тех пор, пока не стабилизируется экономическая ситуация. Забуксовал со своей единственной моделью, кроссовером DFM 580, и Dongfeng. Дорогущий GAC пока молчит.
Есть в России еще четыре китайских бренда, которые, вроде как, простились с нашей страной задолго до украинского конфликта, но все никак не могут распродать складские остатки. Это — Lifan, Foton, Zotye и Brilliance. Их машины (естественно, «лохматых» годов выпуска) можно отыскать в автосалонах, причем даже по вкусным ценам. Но придется потрудиться: автомобилей крайне мало, и они есть далеко не во всех регионах.