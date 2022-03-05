Можно ли спасти российский автопром от полного коллапса

Массовый автомобилист пока еще не осознал всего масштаба проблем, которые неизбежно встанут перед ним, когда придет время пересаживаться на новую машину. Из-за украинских событий и связанных с ними санкций, российский автопром на данный момент находится в состоянии комы, которая имеет все шансы привести к смерти. А это будет означать, что постепенно автопарк страны начнет тотально ломаться, попадать в ДТП, ржаветь, а россияне не смогут приобретать новые машины для восполнения потерь.
Из-за этого 50-миллионная армия автовладельцев России будет сокращаться ускоренными темпами: автомобилисты начнут массово превращаться в пешеходов — не по своей воле, разумеется. Что само по себе неприятно. Однако такой исход потянет за собой кучу глобальных экономических последствий.
Например, вынужденное закрытие АВТОВАЗа сразу превратит Тольятти в город, населенный безработными. Чем это чревато, объяснять, полагаем, не нужно. Сокращение автопарка означает закрытие по всей стране дилерских центров, автосервисов, компаний-производителей комплектующих.
При этом неизбежно и падение спроса на моторное топливо. А это — не только закрытие АЗС, но и большие проблемы со сбытом у нефтеперерабатывающих предприятий. В общем, если россиян оставить без машин, в экономике все обернется еще хуже, чем могло бы быть. Что же должно в таких условиях предпринять правительство, чтобы избежать катастрофического сценария?
Прежде всего, придется что-то сделать в фискальной сфере. Наша налоговая система устроена так, что даже если предприятие вынужденно ничего не производит, платить в государственные фонды — обязано. Понятно, что бюджету нужны денежки и как можно больше. Но этот аппетит следует умерить, поскольку убив целую отрасль промышленности, от нее уже вообще никогда ничего получить не удастся. Кроме того, можно в течении нескольких лет не «докапывать» не только автозаводы, но и российских производителей автокомплектующих всевозможными проверками: как налоговыми, так и прочими — по линии МЧС, например.
Для предприятий автопромышленного комплекса следовало бы создать возможность брать долгосрочные госкередиты под минимальный процент — что-то вроде 5% годовых. Понятно, что это — накачка экономики деньгами. Но зато и стимул к развитию отрасли даже в сложившихся тяжелейших экономических условиях. Чтобы привлечь в автопром активную и талантливую молодежь, дав ему таким образом шанс на развитие в будущем, можно ввести отсрочку от срочной службы в армии для молодых специалистов.
Для привлечения высококвалифицированых иностранных работников стоит организовать максимально облегченный визовый режим и предусмотреть нулевой размер платежей в социальные фонды. Что позволит работодателю предлагать ценным спецам по-настоящему привлекательную зарплату.
Любого рода стартапы и проекты по организации в нашей стране ранее не существовавших на территории России производств автокомпонентов должны немедленно получать грантовую поддержку государства. Это ускорит процесс жизненно необходимого для автоотрасли импортозамещения.