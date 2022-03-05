Можно ли спасти российский автопром от полного коллапса

Массовый автомобилист пока еще не осознал всего масштаба проблем, которые неизбежно встанут перед ним, когда придет время пересаживаться на новую машину. Из-за украинских событий и связанных с ними санкций, российский автопром на данный момент находится в состоянии комы, которая имеет все шансы привести к смерти. А это будет означать, что постепенно автопарк страны начнет тотально ломаться, попадать в ДТП, ржаветь, а россияне не смогут приобретать новые машины для восполнения потерь.

Из-за этого 50-миллионная армия автовладельцев России будет сокращаться ускоренными темпами: автомобилисты начнут массово превращаться в пешеходов — не по своей воле, разумеется. Что само по себе неприятно. Однако такой исход потянет за собой кучу глобальных экономических последствий.

Например, вынужденное закрытие АВТОВАЗа сразу превратит Тольятти в город, населенный безработными. Чем это чревато, объяснять, полагаем, не нужно. Сокращение автопарка означает закрытие по всей стране дилерских центров, автосервисов, компаний-производителей комплектующих.