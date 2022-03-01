Hyundai остановил выпуск машин на российском заводе

– В период с 1—5 марта завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. ХММР планирует возобновить производство 9 марта, — такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Ранее о приостановке своих сборочных линий из-за проблем с поставками комплектующих сообщили российский Renault и АВТОВАЗ. Кроме того, о заморозке отгрузки автомобилей дилерам объявило представительство Volkswagen.