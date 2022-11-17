Путин потребовал организовать льготное автокредитвание для мобилизованных и их родственников

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров на правительственном совещании с участием Владимира Путина выступил с предложением включить в программу льготного автокредитования еще и военнослужащих, включая мобилизованных.

— Да, конечно, так и надо сделать, особенно с учетом повышения стоимости автомобилей, — поддержал предложение министра Президент России.

В ходе совещания было объявлено, что помимо самих военнослужащих, на государственные льготы при покупке автомобиля в кредит могут претендовать и члены семей военных и мобилизованных, а также пенсионеры, проходившие службу в армии.

Напомним, что на данный момент государственная льгота на покупку авто в кредит составляет 20% от его цены. Для жителей Дальнего Востока — 25%. На приобретение электромобиля Evolute она значительно больше — 35%. До последнего времени на участие в этой программе имели право работники образовательных и медицинских организаций, члены семей с детьми, но не владеющие машиной, граждане, ранее не имевшие т/с, а еще автомобилисты, сдающие подержанную «тачку» (не старше шести лет) в трейд-ин. Скидки работают только в случае покупки продукции АВТОВАЗа, УАЗа, ГАЗа и тульского завода Haval. А также при приобретении упомянутого выше Evolute.