Когда и как упадут цены на новые иномарки в России

Ценник более-менее приличной (в смысли марки и комплектации) новой машины сейчас начинается с отметки, расположенной заметно выше 2 млн. рублей. Всевозможные эксперты, вместе с аналитиками и «игроками рынка», уже месяцев восемь подряд излагают одну и ту же версию причин такого положения.

Санкционные проблемы в экономике, нарушения логистических цепочек, курсы валют — мол, все это вместе взятое вынудило продавцов поднять и до сих пор удерживать на космическом уровне цены на новые иномарки.