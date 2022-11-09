Когда и как упадут цены на новые иномарки в России

Ценник более-менее приличной (в смысли марки и комплектации) новой машины сейчас начинается с отметки, расположенной заметно выше 2 млн. рублей. Всевозможные эксперты, вместе с аналитиками и «игроками рынка», уже месяцев восемь подряд излагают одну и ту же версию причин такого положения.
Санкционные проблемы в экономике, нарушения логистических цепочек, курсы валют — мол, все это вместе взятое вынудило продавцов поднять и до сих пор удерживать на космическом уровне цены на новые иномарки.
Между тем, реальный курс валют уже несколько месяцев как вернулся на дофевральские уровни, а за прошедшее с февраля время можно было наладить какую угодно логистику и приспособиться к новым экономическим реалиям. Но ничего подобного не наблюдается.
Портал «АвтоВзгляд» в очередном выпуске своего подкаста раскладывает по полочкам ситуацию на отечественном рынке новых легковых автомобилей и анализирует варианты его развития в ближайшей перспективе. А послушать его можно здесь.