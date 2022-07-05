Власти пытаются реанимировать труп российского автопрома красивыми сказками

— Исходим из того, что по мере восстановления производственных возможностей АВТОВАЗа, появления новых автомобилей на «Моторинвесте», «Москвичей» на «Автофрамосе» и так далее, постепенно будет выводиться на рынок все больше и больше новых автомобилей, — заявил г-н Мантуров, комментируя утверждения, будто низшая точка производства автомобилей в России была пройдена в мае 2022 года.

Напомним, ранее Росстат объявил, что в последнем весеннем месяце производство автомобилей в России рухнуло в годовом выражении на 96,7% — до 3720 единиц. А за январь-май в стране произвели на 56,4% меньше легковых машин, чем годом ранее — всего 268 000 штук. Заметим также, что новые московские хозяева «Автофрамоса» до сих пор толком не определились даже с типом машин, которые, теоретически, планируется производить под брендом «Москвич».

Наблюдатели склоняются к тому, что в лучшем случае его производство сведется к сборке китайских легковушек. А электромобили, анонсированные в качестве продукции «Моторинвеста», в любом случае смогут занять на российском рынке лишь скромную нишу городских авто. А еще, помимо не пойми на чем основанного оптимизма по поводу восстановления объемов производства в автопроме, Мантуров заявил РИА Новости, что цены на новые авто в России вот-вот пойдут вниз:

— Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним, то он отличается существенно — в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, начнут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка, — уверен глава Минпромторга.

Он считает, что машины будут становиться все доступнее. Поскольку автопроизводителям, якобы, станет невыгодно держать высокие цены в связи с тем, что авто в этом случае не будут пользоваться спросом. Между тем, проблема отсутствия комплектующих для автопрома, из-за которой, собственно, и обрушился выпуск автотранспорта в стране, до сих пор не решена и в обозримой перспективе выхода из сложившейся ситуации не просматривается. Уже только по одной этой причине крайне сомнительно выглядят уверения Мантурова, будто отечественный автопром вот-вот заработает как раньше и цены на машины пойдут вниз.