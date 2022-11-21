Гарантия или хорошая скидка: чем сегодня «берут» клиента автодилеры и перекупы

Итак, повторимся, новых авто на российском рынке не прибавилось. Так, по словам руководителя группы по работе с ключевыми клиентами ресурса «Авито Авто» Владислава Иванова, число объявлений о продаже новых авто на «Авито Авто» в 2022 году «остается стабильным в сравнении с прошлым годом». Зато, во-первых, активно растет число предложений машин, ввезенных в рамках так называемого параллельного импорта. При этом такие машины вполне можно считать новыми:

– Количество объявлений о продаже почти новых авто из-за границы (с пробегом менее 100 км) достигло 16 000. С июня в данном сегменте происходит последовательный рост в среднем на 2000 объявлений в месяц, особенно заметный прирост количества таких объявлений отмечается по брендам Cadillac, Honda, Land Rover, Porsche и Lexus, — говорит г-н Иванов.

Другой тренд, отмеченный экспертами: 25-процентный рост продаж подержанных авто. При этом на 3—4% стало больше машин с небольшим (до 25 000 и 50 000 километров) пробегом. Иными словами, сегодня, несмотря на все сложности момента, найти достойный во всех смыслах автомобиль на рынке можно.