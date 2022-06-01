Повышение зарплат не помогает: в России некому строить новые дороги

Справиться с последствиями пандемии, обострившей кадровый дефицит, отрасль не может до сих пор, и это — серьезнейшая проблема, заявил в ходе своего выступления на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» Владимир Монастырев, генеральный директор компании «Трансстроймеханизация».

По его словам, нехватка специалистов вынуждает работодателей продлевать до 20 дней вахты, мириться с простоем оборудования, а вместе с тем и постоянно повышать зарплаты. Но даже это не помогает укомплектовывать штаты: за сотрудников — например, машинистов строительной техники — идет ожесточенная борьба, их переманивают.

К слову, если сейчас заглянуть на сайты, где публикуются вакансии, то можно увидеть, что ставка у тех же машинистов даже в регионах достигает 200 000 рублей.