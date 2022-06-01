Повышение зарплат не помогает: в России некому строить новые дороги

Справиться с последствиями пандемии, обострившей кадровый дефицит, отрасль не может до сих пор, и это — серьезнейшая проблема, заявил в ходе своего выступления на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» Владимир Монастырев, генеральный директор компании «Трансстроймеханизация».
По его словам, нехватка специалистов вынуждает работодателей продлевать до 20 дней вахты, мириться с простоем оборудования, а вместе с тем и постоянно повышать зарплаты. Но даже это не помогает укомплектовывать штаты: за сотрудников — например, машинистов строительной техники — идет ожесточенная борьба, их переманивают.
К слову, если сейчас заглянуть на сайты, где публикуются вакансии, то можно увидеть, что ставка у тех же машинистов даже в регионах достигает 200 000 рублей.
Г-на Монастырева поддержал и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберт Уразов. Он в свою очередь отметил, что кадровый дефицит во многом обусловлен «непрестижностью» профессий: современная молодежь не прочь руководить дорожными стройками, но — сидя в теплом кабинете, а не за рулем автокрана.
В общем, проблема серьезная и масштабная, но как ее решить никто не знает — конкретных планов и предложений нет. Эксперты отрасли уверены, что действовать нужно не только на строительных объектах, но и в школах, в институтах: менять сознание молодежи, корректировать при необходимости учебные программы. И не возлагать большие надежды на выходцев из стран СНГ, ведь за них Россия теперь борется с другими странами.
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