Стало известно, почему россияне отказываются от покупки автомобиля

Основной причиной отказа от покупки автомобиля в России стала потребность населения потратить деньги на надежный и простой транспорт, лишенный всяческих наворотов. Такого мнения придерживаются 45% жителей страны.

Речь идет об участниках опроса, проведенного экспертами сервиса «Авто.ру Бизнес». Нежелание переплачивать за ненужные опции оказалось препятствием для 41% респондентов.

Еще 31% граждан ждет того момента, когда на отечественном авторынке изменятся правила игры — они надеются на более благоприятные условия. Причем половина из последней категории призналась, что все-таки решится пересесть на новую машину, если старой придется слишком часто проводить техническое обслуживание.

Почти 50% респондентов не готовы покупать автомобиль из-за недостатка информации о новых брендах. В то же время 46% усомнились в объективном соотношении цены и качества: как свежих легковушек, представленных в шоу-румах, так и подержанных.