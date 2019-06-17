3 волшебных способа избавиться от неприятного запаха в багажнике авто

Понедельник — день тяжелый. И дело, увы, не в моральном, совсем не алкогольном похмелье от скоротечных выходных, а во вполне ощутимых их последствиях: грязи на кузове и в салоне автомобиля, а также в неприятном, кислом запахе, раздающемся из багажника. Мусорный мешок, впопыхах забытый, протек и оставил огромное вонючее пятно. Эх, где ты сейчас, старый-добрый резиновый коврик в грузовом отсеке?

Пятно непросто отмыть, но еще сложнее — уничтожить въедливый запах. Современная химия его заглушит, задавит флюидами морского бриза, ванили или елочной свежести, но не уберет. Нужно что-то надежное, рабочее и простое. Народное. И, желательно, дешевое.

Из подручных средств

Просто, быстро, безвредно и дешево. Есть в любом гараже, а также находится в прямом доступе для любого автомобилиста. Бензин! Топливо, не важно с каким октановым числом, является неплохим чистящим средством, невероятно быстро выветривается, но все же требует работ на открытом воздухе.