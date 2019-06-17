3 волшебных способа избавиться от неприятного запаха в багажнике авто

Фото: АвтоВзгляд
Ох уж эти дачи с шашлыками да просыпанным мусором. А ведь багажник не герметичен. Утро понедельника встречает водителя таким «амбре» из салона, что нужно не на роботу, а на экстренную химчистку. Аж глаза режет! Как же вытравить этот смрад?! Народная мудрость от портала «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Понедельник — день тяжелый. И дело, увы, не в моральном, совсем не алкогольном похмелье от скоротечных выходных, а во вполне ощутимых их последствиях: грязи на кузове и в салоне автомобиля, а также в неприятном, кислом запахе, раздающемся из багажника. Мусорный мешок, впопыхах забытый, протек и оставил огромное вонючее пятно. Эх, где ты сейчас, старый-добрый резиновый коврик в грузовом отсеке?

Пятно непросто отмыть, но еще сложнее — уничтожить въедливый запах. Современная химия его заглушит, задавит флюидами морского бриза, ванили или елочной свежести, но не уберет. Нужно что-то надежное, рабочее и простое. Народное. И, желательно, дешевое.

Из подручных средств

Просто, быстро, безвредно и дешево. Есть в любом гараже, а также находится в прямом доступе для любого автомобилиста. Бензин! Топливо, не важно с каким октановым числом, является неплохим чистящим средством, невероятно быстро выветривается, но все же требует работ на открытом воздухе.

Одним словом, для нашей цели бензин подойдет идеально: наносим немного «горючки» на тряпку и начинаем слой за слоем стирать грязь. За полчаса можно добиться идеального результата. Предписание у этого метода только одно: после проведения процедуры нужно качественно проветрить салон, дав средству полностью испариться. Ведь пары бензина могут вызвать множество побочных эффектов у водителя и пассажиров!

Прочесали кухню

Есть в народной энциклопедии и менее токсичные методы. Дело за малым: разыскать на домашней кухне ту самую, никогда не заканчивающуюся, оставшуюся в наследство от пробабушки коробку соды. Белое сыпучее вещество в красной-бело-желтой упаковке — достаточное описание искомого продукта для юных водителей.

Первое правило использование соды — не экономь, сыпь с горкой. Завалив пятно, нужно дать могучей советской химии поработать, впитать запах, потом собрать «вершки» пылесосом, а остатки промыть водой. Именно сода, как никто, способна убрать любой самый отвратительный запах, причем добиться результата — одним своим видом.

Лимонный фреш

Еще одно неведомое, непонятное и редко применимое, но стабильно присутствующее зелье из кухонного арсенала — лимонная кислота. Разбавив эту «гремучую смесь» в воде, получим могучее моющее средство. Против такого ультиматума не устоят даже масляные пятна, не то что шашлычный маринад! Раствором лимонной кислоты можно побороть самые застарелые и прикипевшие следы.

Для нанесения лучше всего использовать пульверизатор, куда следует залить водный раствор «лимонки» и, разбрызгав по всей площади повреждения, дать настояться. Собрав первую партию, нужно проводить операцию до полной победы над пятном. В качестве бонуса получим приятный свежий аромат лимона в салоне и выросшее чувство самомнения: ну кто еще способен очистить багажник так быстро и почти бесплатно?

Самое главное правило, которое позволит решить любую проблему с пятнами — это не запускать. Чем быстрее возьмемся за тряпку — тем меньше сил придется приложить.

ТО, техническое обслуживание, автомойка, лайфхак
17 июня 2019
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